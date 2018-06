Ravenna | ‘cold case’ riaperto | tre indagati per l’omicidio di un carabiniere nel 1987

Blastingnews

(Di giovedì 21 giugno 2018) Sono passati 31 anni dalla morte di Pier Paolo Minguzzi. Il ragazzo, che apparteneva ad una ricca famiglia di imprenditori ortofrutticoli di Alfonsine in provincia di, non fece ritorno a casa la sera di Pasquetta del. Quel 21 aprile il giovane, studente universitario e militare di leva nei Carabinieri, fu rapito al ritorno da casa della sua ragazza. Dieci giorni dopo fu ucciso in una stalla abbandonata a Vaccolino, nei dintorni di Ferrara, mentre il suo corpo fu gettato nel Po di Volano, dal quale affiorò il giorno dopo: lo avevano attaccato ad una grata per cercare di farlo affondare. Una fine drammatica e misteriosa, dato che le indagini contro ignoti non portarono in nessuna direzione, fino alla loro archiviazione nel 1996: oggi improvvisamente ilè statodue ex carabinieri Infatti il procuratore diAlessandro Mancini ha deciso di ...