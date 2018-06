Rai | il piano di Leg e M5s | Forza Italia e Pd fuori dal Cda | un siluro contro Silvio

TV - Rai5 : “Perù estremo” alla scoperta delle Ande e l’Altipiano : Cyril Ruoso, fotografo naturalista, e Anne Grégoire, giornalista scientifica, proseguono il viaggio fra gli ecosistemi più estremi del pianeta, con la serie “Perù estremo”. Al centro del secondo episodio, in onda lunedì 18 giugno alle 14.50 su Rai5, sono le Ande, dove si trovano i ghiacciai tropicali più attivi al mondo. Alti più di 6mila metri, questi giganti di ghiaccio fungono da riserva idrica per tutte le regioni circostanti. Sulle vette ...

Scoppiano tre batterie - salta segnale Rai : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – “Per un grave e imprevedibile guasto tecnico che si è verificato questa sera con l’esplosione di tre batterie della centrale elettrica di Saxa Rubra, è saltato più volte il segnale di Rai1, Rai2 e Rai3. Sono in corso le verifiche per accertare cause e responsabilità”. Lo comunica la Rai in una nota in cui “si scusa con tutti i suoi telespettatori per il disservizio”. L'articolo ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Cdr RaiSport : «Senza 90° Minuto piano editoriale da rifare» : Il cdr di RaiSport si dice «basito e sconcertato» in una lettera inviata al direttore Gabriele Romagnoli. I giornalisti - si spiega - chiedono «un confronto sui programmi del prossimo anno, lui rifiuta il confronto e, con disprezzo nei confronti della redazione, si limita a mandare una mail. Peccato che poche ore dopo il suo palinsesto viene smontato non da noi, ma dalla notizia dei Diritti tv. Tutto da r...

Alessandra Appiano - il dolore di Eleonora Daniele : 'Ciao anima bella - ci mancheRai tanto' : Un ricordo commosso, quello di Alessandra Appiano , morta oggi a Milano, arriva da Eleonora Daniele , conduttrice di Storie Italiane, che spesso ha avuto la scrittrice tra le sue ospiti: 'Grande ...

Milano. Si è suicidata Alessandra Appiano : aveva lavorato per Rai e Mediaset : Domenica triste per il giornalismo italiano. Si è tolta la vita a Milano la scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva Alessandra

Piazza Affari brinda a nuovo governo - Ftse Mib sale del 2% tRainato dai bancari. Brilla Banco Bpm - attesa per piano Fca : Il ministero dell'Economia andrà a Giovanni Tria, mentre Paolo Savona sarà alla guida del ministero degli Affari europei. Matteo Salvini e Luigi Di Maio affiancheranno Conte come vicepremier e ...

È vivo Babchenko - il giornalista russo dato per morto ieri. 007 ucRaini : «Piano per salvargli la vita» : Arkady Babchenko, il giornalista russo dato ieri sera vittima di un assassinio a Kiev, è vivo ed è apparso in una conferenza stampa con il capo dei servizi di sicurezza ucraini a Kiev....

Il giornalista Arkady Babchenko è vivo. La morte è stata una messa in scena - gli 007 ucRaini : "Era un piano per sventare l'omicidio" : Arkady Babchenko, il giornalista russo dato ieri sera vittima di un assassinio a Kiev, è vivo ed è apparso in una conferenza stampa con il capo dei servizi di sicurezza ucraini a Kiev. La sua morte, ha detto quest'ultimo, è stata una messa in scena. Secondo quanto affermato dai servizi di sicurezza ucraini, "è stato scoperto un piano per assassinare Babchenko ed è stata presa la decisione di organizzare ...

Turismo e Formazione - tutti i numeri dell'eccellenza nel piano "HT-Hospitality TRaining" : "Il turistico ricettivo è uno dei settori portanti dell'economia nazionale per contributo alla Formazione del PIL e per numero di occupati " anticipa Nanda D'Amore responsabile Civita " Tuttavia lo ...

Milly Carlucci e Barbara D'Urso - il loro 'piano segreto'. Rai e Mediaset - qua viene giù la tv italiana : Un 'piano segreto' tra Milly Carlucci e Barbara D'Urso . La bomba, in grado di segnare una nuova era nel concetto di share, è di Vero TV, secondo cui le due conduttrici di Ballando con le stelle e di ...

Orfeo : Rai in primo piano con Coppa Italia - Champions e Nazionale : Orfeo: Rai conferma impegno nel raccontare sport di alto livello Roma – Di seguito le dichiarazioni del Direttore generale Rai, Mario Orfeo. “L’acquisizione dei diritti di trasmissione della Coppa Italia per le prossime tre stagioni sportive è una grande soddisfazione. Conferma l’impegno della Rai nel raccontare lo sport di alto livello in un mercato dei diritti sportivi sempre più competitivo”. “La Coppa ...