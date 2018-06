Ragazza di 23 anni uccide i genitori e si toglie la vita | “Tormentata da un eczema”

Savignano sul Panaro - Ragazza trovata morta dalla madre nel suo letto : Licia aveva 15 anni : Licia Sighinolfi, quindicenne di Savignano sul Panaro, nella provincia di Modena, è stata trovata priva di vita nel suo letto dalla madre. Inutili l'intervento dell'ambulanza e le disperate manovre di rianimazione. Sul decesso della giovane il pm di turno ha disposto tutti gli accertamenti del caso.Continua a leggere

Roma - morta Martina - la Ragazza di 26 anni investita da pirata drogato e senza patente : È morta Martina Giannini, la ragazza di 26 anni investita da un'auto pirata la notte tra venerdì e sabato su Lungotevere dei Cenci. Ora per il ragazzo alla guida della macchina...

Morta Noemi Carrozza - 20 anni - stella del nuoto sincronizzato. La Ragazza vittima a Roma di un incidente in moto : Tragedia nel nuoto sincronizzato e in tutto lo sport italiano. La sincronette azzurra Noemi Carrozza è Morta in seguito a un incidente in motorino a Roma. La giovanissima atleta avrebbe compiuto 21 anni a settembre. Naomi era tesserata per la società Romana All Round. La notizia è stata data dal sito della Federazione nuoto.--L'incidente è avvenuto ieri, venerdì, alle 14.40 circa al km 26,700 della Cristoforo Colombo all'altezza di via della ...

Roma - Ostia - incidente sulla Colombo - muore una Ragazza di 20 anni : Una ragazza di 20 anni è rimasta coinvolta in un incidente mortale intorno alle 14.40. L'incidente è avvenuto al chilometro 26,700 della Cristoforo Colombo all'altezza di via della Villa di Plinio, a ...

Stefano Gabbana su Selena Gomez : “Veramente brutta”. I fan si arrabbiano e interviene Riki : “A 56 anni non si offende una Ragazza” : Stefano Gabbana è uno che dice sempre o quasi quello che pensa. Così è stato pochi giorni fa, quando sotto un meme che ritraeva Chiara Ferragni ha commentato “lei è veramente cheap” (non si sa se si riferisse alla foto o alla influencer, ma viene da pensare che la ‘stoccata’ fosse proprio per la fidanzata di Fedez), mentre nelle scorse ore è stata la volta di Selena Gomez. Il designer e socio di Domenico Dolce ha ...

Ragazza di 17 anni perde la vista alla festa della scuola : 'Droga dentro la bottiglietta d'acqua' : di Corso Viola di Campalto TERNI 'Mi hanno messo della droga nella bottiglietta d'acqua, aiuto non ci vedo più'. È il dramma di Sara, 17 anni, nome di fantasia, che sabato notte è andata insieme ad ...

Torino - Ragazza di 20 anni lanciata da un’auto in corsa : morta dopo il ricovero : Prima è stata piocchiata, poi è stata scaraventata da un’auto sulla tangenziale sud di Torino tra Stupinigi e La Loggia. Alla scena, sabato sera, ha assistitito un uomo che ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia Stradale e il personale del 118. La vittima, una ragazza di 20 anni, è arrivata però in condizioni disperate all’ospedale Santa Croce di Moncalieri: aveva gli organi spappolati ...

Ragazza di 21 anni scomparsa - il fidanzato si è impiccato. Ricerche con i sommozzatori - lui aveva i vestiti fradici : Una Ragazza di 21 anni risulta scomparsa nel milanese. I vigili del fuoco la stanno cercando nei dintorni di Melzo con elicottero e sommozzatori. L'allarme è scattato dopo il ritrovamento...

Palermo - auto vola giù da Monte Pellegrino : morti un ragazzo e una Ragazza di 28 anni : Tragedia della strada a Palermo. Un'auto ha sfondato il guard rail di via Monte Ercta precipitando nella scarpata adiacente. A perdere la vita due giovani di ventotto anni. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco, che hanno recuperato i corpi delle due vittime incastrati nelle lamiere dell’auto.Continua a leggere