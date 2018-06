Pyongyang consegna resti 200 militi Usa

La Corea del Nord ha consegnato agli Stati Uniti i resti di circa 200 militari morti durante la Guerra di Corea (1950-53). L'annuncio è stato dato da Trump,nel corso di un meeting in Minnesota. "Abbiamo recuperato i nostri eroi caduti", ha detto il presidente Usa senza fornire ulteriori dettagli. Non è noto se i resti sono stati rimpatriati. Oltre 36.000 militari statunitensi sono morti durante la Guerra di Corea e di circa 7.700 non si è saputo più nulla. Tra il 1996 e il 2005 furono recuperati 229 corpi da squadre Usa e nordcoreane.(Di giovedì 21 giugno 2018)

