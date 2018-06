' Putin entusiasta di Salvini' L' intervista ad Aleksander Dugin Parla il consigliere del

affaritaliani

: La #Russia tifa per il leader della #Lega @matteosalvinimi #Putin #21giugno LEGGI - Affaritaliani : La #Russia tifa per il leader della #Lega @matteosalvinimi #Putin #21giugno LEGGI - claudiobernieri : 'Putin entusiasta di Salvini ' Intervista con Aleksander Dugin, consigliere del leader russo: - danielaranon : RT @jacopo_iacoboni: Farage Bannon emissari di Putin vari Le Pen-Philippot E ora: l’elogio entusiasta di Trump ai legastellati. L’Esperime… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Metti una sera in via Padova, tra scantinati trasformati in moschee e centri sociali. Tutti ad ascoltare ildi, lo scrittore e filosofoche presenta il suo libro “contro” (Ed. Aga).“ Il centro del mondo è in questi giorni Roma, con Di Maio ee il loro populismo integrale, vittoria metafisica del popolo italiano.risponde a tutte le sfide, è un successo mondiale Segui su affaritaliani.it