Pure Putin contro Salvini? Il video è una fake news | l' ambasciata lo sbugiarda

Russia 2018 - le palle di Putin / A Mosca impazziscono i taxi. E Pure i prezzi dei menù : A proposito di sicurezza ai Mondiali. C’è un filmato ormai virale, l’ho postato stanotte anch’io su Facebook. Siamo a Mosca , sabato pomeriggio. La videocamera riprende un tratto della centralissima via Iliynka, vicino alla Piazza Rossa, non lontano dal Gostiny park. È un senso unico, trafficato. C’è un gruppo di turisti messicani, fanno shopping. Tre auto incolonnate rallentano, si fermano. All’improvviso, una quarta vettura, un taxi giallo ...

Russia 2018 - le palle di Putin / Aumentano i militari e Pure l’Iva. Ma bando alle brutte notizie : Cronache da Putin grad in festa, dopo il 5-0 inflitto all’Arabia Saudita. Addirittura il Burj Khalifa di Dubai, il grattacielo più alto del mondo, è stato illuminato dai colori della bandiera russa per celebrare il trionfo di Golovin e compagni. Mentre il Paese si ab bando nava a comprensibili manifestazioni d’orgoglio nazional-calcistico, il premier Dmitri Medvedev annunciava l’impopolare aumento dell’età pensionabile, contrariamente alle promesse ...

Die Welt : con gli "amici della Russia" al potere Putin trionfa Pure in Italia - : E i democratici che hanno governato finora hanno perseguito una politica piuttosto moderata nei confronti di Mosca. Ma tutti loro non hanno mai messo in discussione la cooperazione con l'UE. Ora, ...