' Punto e a capo' | corso di sartoria | protagoniste le donne vittime di violenza

PUBG vicino al capolinea? Brendan Greene fa il Punto sul futuro : Il successo dilagante di PUBG e Fortnite è evidente indiscriminatamente a tuttti, fan e detrattori dei due titoli di stampo Battle Royale: una vera e propria moda videoludica che ha contagiato non solo i videogiocatori dell'attuale generazione, ma anche gli sviluppatori, che cercano di sfruttare la scia di questa tipologia di modalità. La voglia è ovviamente quella infarcire i propri giochi in lavorazione di feature che possano accalappiare in ...