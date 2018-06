Protezione umanitaria e no ricorsi Le colpe di Prodi sui migranti Perché i rimpatri non

"O l'Europa cambia o diciamo no". Salvini vuole "rivedere la Protezione umanitaria" : "O c'è una proposta utile, o cambiano queste regole, oppure diciamo no". Così il ministro dell' Interno Matteo Salvini, intervenendo ad Agorà, conferma l'irritazione italiana su come si prevede di trattare il dossier ricollocamenti al vertice informale Ue di domenica. "Il presidente del Consiglio andrà domenica a Bruxelles e giovedì prossimo a Bruxelles. O c'è una proposta utile a difendere i confini, la ...

