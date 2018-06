Protezione Civile | nove campi scuola in Sardegna

Campi scuola estivi della Protezione Civile - insegnano ai ragazzi a tutelare l'ambiente : Anche le ragazze e i ragazzi della Sardegna sono tra i migliaia di giovani che partecipano all'edizione 2018 dei Campi scuola di "Anch'io sono la protezione Civile", il progetto del Dipartimento ...

Castellammare - Ripartono i campi scuola 'Anch'io sono la Protezione civile' : Ulteriori informazioni e dettagli sull'evento saranno rese pubbliche tramite la pagina Facebook 'Reparto Operativo Soccorso Stabia' Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Diagnosi sbagliata ...

Maltempo e strade allagate a Ragusa - attivato presidio di Protezione Civile : Il Maltempo che oggi si è abbattuto su Ragusa ha provocato allagamenti in molte strade. Attivata presidio comunale di Protezione Civile.

Maltempo - allerta gialla Protezione Civile anche a Ragusa : Il Dipartimento della Protezione Civile ha annunciato per la giornata di oggi un'allerta meteo gialla per temporali a Ragusa, Siracusa, Catania.

Abruzzo : nasce l’Agenzia Regionale di Protezione Civile : La Giunta Regionale, nella odierna seduta presieduta dal Vice Presidente Giovanni Lolli, ha approvato una specifica Deliberazione finalizzata alla costituzione, anche in Abruzzo, della ‘Agenzia Regionale di Protezione Civile’. La nuova struttura, istituita ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 300/1999 e dell’art.55 dello Statuto della Regione Abruzzo allo scopo di rendere più efficace ed efficiente l’azione del sistema ...

Protezione Civile - rischio sismico : da domani a Lucca l’esercitazione internazionale “Promedhe” : Partirà domani a Lucca l’esercitazione internazionale di Protezione Civile sul rischio sismico che, dal 19 al 22 giugno, simulerà l’intervento di squadre nazionali e internazionali per la salvaguardia e la messa in sicurezza dei beni culturali nell’ambito del progetto europeo Promedhe – Protecting Mediterranean Cultural Heritage during Disasters. Rafforzare la risposta operativa per la Protezione e la messa in sicurezza dei beni culturali in ...

Protezione Civile : al via la campagna estiva antincendio boschivo : Si apre oggi, formalmente, la campagna estiva antincendio boschivo. Lo hanno stabilito, come ogni anno, le raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri – rivolte a Regioni, Province Autonome e ai Ministeri interessati – in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e consultabili sul sito www.ProtezioneCivile.gov.it. Le raccomandazioni – che richiamano le azioni intraprese a valle di quanto accaduto nella stagione estiva 2017, ...

Protezione Civile : tornano i campi scuola - al 16 giugno i primi tre progetti in Emilia-Romagna e Veneto : Entra nel vivo l’undicesima edizione dei campi scuola “Anch’io sono la Protezione civile”, il progetto dedicato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni, organizzato dal Dipartimento della Protezione civile, in collaborazione con le Regioni e le organizzazioni nazionali e locali di volontariato, che quest’anno, dal 16 giugno al 9 settembre potrà contare sulla collaborazione di 117 Organizzazioni di volontariato e su oltre 280 campi scuola attivati su tutto ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile per il maltempo al Sud : fenomeni estremi fino al weekend : Allerta Meteo – Una depressione, da giorni attiva sull’Italia e responsabile dei forti temporali al centro-sud, si sposterà, nella giornata di domani, verso la Grecia mantenendo la sua influenza soprattutto al sud e su parte del centro. Tale evoluzione riproporrà precipitazioni a carattere temporalesco che risulteranno localmente intense soprattutto sulle estreme regioni meridionali della penisola e sui versanti tirrenici della ...

Emergenze e rischi : Protezione Civile ed Enac firmano accordo per una maggiore sinergia : È stato sottoscritto questa mattina a Roma l’accordo quadro tra il Dipartimento della Protezione Civile e l’Enac, Ente nazionale per l’aviazione Civile, finalizzato allo sviluppo di metodologie per la prevenzione dei rischi e alla predisposizione di linee guida per la pianificazione d’emergenza, anche in relazione al possibile utilizzo degli aeroporti in caso di eventi emergenziali. L’accordo di durata triennale, firmato dal Capo del ...

Allerta Meteo - forte maltempo : nuovo avviso della Protezione Civile - “piogge e temporali si spostano al Sud” : Allerta Meteo – Una depressione già attiva sull’Italia continua a determinare condizioni di maltempo, apportando piogge e temporali che, nelle prossime ore, tenderanno a spostarsi dalle regioni settentrionali al centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso ...

Allerta Meteo - forte maltempo : nuovo avviso della Protezione Civile - “piogge e temporali si spostano al Sud” : Allerta Meteo – Una depressione già attiva sull’Italia continua a determinare condizioni di maltempo, apportando piogge e temporali che, nelle prossime ore, tenderanno a spostarsi dalle regioni settentrionali al centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso ...

Protezione Civile : Mazzocca annuncia i nuovi poli logistici regionali : «L’esecutivo regionale, nel corso dell’ultima seduta di Giunta, ha approvato un importante provvedimento di rilevanza strategica per il sistema di Protezione Civile regionale con il quale sono stati individuati i “poli logistici” regionali». E’ quanto ha dichiarato il Sottosegretario d’Abruzzo Mario Mazzocca, che ha aggiunto come «la Regione, in considerazione della articolata estensione del territorio regionale, ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile per il forte maltempo in arrivo : mappe e bollettini : Allerta Meteo – L’area di bassa pressione presente sull’Italia centro-settentrionale sta determinando la persistenza di fenomeni temporaleschi su gran parte delle regioni settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni ...