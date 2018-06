Presentati i risultati della ricerca sul livello di digitalizzazione della città di

Presentati al 49 Congresso dei Cardiologi Ospedalieri i primi risultati di due grandi studi : primi risultati del BLITZ HF – studio ANMCO-Fondazione per il Tuo cuore – per far crescere la qualità della gestione dei pazienti con scompenso cardiaco in Italia. Lo scompenso cardiaco colpisce oltre 1 milione di nostri connazionali, condizionando significativamente qualità e durata della vita. Gli studi osservazionali, i dati amministrativi e la pratica clinica indicano che i percorsi di diagnosi e cura tra ospedale e territorio ...