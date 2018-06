: Serie A, Champions League, Europa League, Premier League e Euro2020, ecco la nuova offerta calcio di #SkySport: det… - FedericoFerri : Serie A, Champions League, Europa League, Premier League e Euro2020, ecco la nuova offerta calcio di #SkySport: det… - TelevideoRai101 : Premier Nuova Zelanda fra poco mamma - dsturabotti : RT @camillalaureti1: È stato un piacere e un onore avere oggi a Spoleto l’ex Premier On. @PaoloGentiloni. “Camilla sarà un sindaco che port… -

Il primo ministro neozelandese, Jacinda Ardern, è stata ricoverata in ospedale per partorire il suo primo figlio. L'ultima leader mondiale ad aver dato alla luce un bimbo mentre in carica era stata la pakistana Benazir Bhutto nel 1990, successivamente assassinata. Ardern, 37 anni, è la più giovane leader nei 150 anni di storia del partito laburista neozelandese, tornato al potere l'ottobre scorso dopo 9 anni all'opposizione.(Di giovedì 21 giugno 2018)