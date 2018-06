Portatile 17 pollici | i migliori da comprare

chimerarevo

(Di giovedì 21 giugno 2018) I portatili da 17sono una categoria pensata appositamente per gli utenti che desiderano un display abbastanza ampio. In questo modo potranno godere appieno dei contenuti multimediali. Essi si pongono al di sopra dei portatili da 13e dei portatili da 15. In questa guida vedremo come scegliere un prodotto di questo genere e quali sono imodelli disponibili attualmente in commercio. Indice Come scegliere unda 17portatili da 17Altre guide interessanti Come scegliere unda 17L’acquisto di un nuovonon è una cosa da prendere alla leggera. Un notebook è un prodotto che ci accompagna ovunque, sia per lavoro che per studio. Chi sceglie uncon questa dimensione del display, però, deve rinunciare a una caratteristica chiave di questi prodotti, ovvero la portabilità. Ovviamente, ...