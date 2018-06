Controlli antidroga della Polizia : giovane trovato con marijuana - arrestato : OSTUNI - Controlli antidroga da parte degli agenti del commissariato di polizia di Ostuni: un 26enne del posto, M.C. è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In ...

Pedopornografia online - maxi operazione Polizia di Stato : Nell'ambito di una complessa e articolata attività d'indagine finalizzata al contrasto della Pedopornografia online, la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha eseguito, tra marzo e giugno 2018, 22 ...

Polizia di Stato e Sky Italia siglano accordo su prevenzione e contrasto dei crimini informatici : Siglato oggi a Roma l’accordo tra Polizia di Stato e Sky Italia per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che hanno per oggetto i sistemi e servizi informativi critici di particolare rilievo per il Paese.La convenzione, firmata dal capo della Polizia Franco Gabrielli e dall’Amministratore Delegato Sky Italia Andrea Zappia, rientra nell’ambito delle direttive impartite dal ministro dell’Interno per il ...

Scandalo dieselgate - arrestato dirigente Porsche : accuse della Polizia tedesca : La polizia tedesca ha arrestato un dirigente della Porsche nell’ambito dell’inchiesta sullo Scandalo dieselgate, le emissioni nocive truccate per eludere i limiti di legge da parte di alcune case automobilistiche. La notizia è stata data dallo stesso presidente del consiglio di amministrazione, Oliver Blume, con la consueta lettera del venerdì ai dipendenti e poi ripresa dai principali quotidiani tedeschi. L’arresto di un dirigente Porsche per ...

ANCONA - ARRESTATO ‘UNTORE’ HIV : CHI E'/ Ultime notizie video : l'appello della Polizia alle partner : ANCONA, positivo Hiv aveva rapporti non protetti: video, ARRESTATO. Ultime notizie, l'uomo era malato da undici anni ed ha avuto diversi partner, mai informati a riguardo(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 22:24:00 GMT)

Ancona - arrestato 'untore' Hiv : chi è?/ Video - ultime notizie : nega esistenza Aids - Polizia divulga identità : Ancona, positivo Hiv aveva rapporti non protetti: Video, arrestato. ultime notizie, l'uomo era malato da undici anni ed ha avuto diversi partner, mai informati a riguardo(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:08:00 GMT)

Arrestato 'untore' Hiv - la Polizia divulga la foto : 'Se avete avuto rapporti con lui contattateci' : Spunta un nuovo caso di ' untore ' dell' aids , stavolta ad Ancona. Un uomo positivo all'Hiv da 11 anni, aveva rapporti sessuali senza adottare alcuna precauzione. È stato Arrestato. Si tratta di ...

PARIGI - ARRESTATO IL SEQUESTRATORE/ Video - rilasciati i tre ostaggi - Collomb : “Complimenti alla Polizia” : PARIGI, ARRESTATO il SEQUESTRATORE. Video, rilasciati i tre ostaggi, Collomb: “Complimenti alla polizia”. Si è chiuso senza spargimenti di sangue il sequestro di ieri pomeriggio(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 09:51:00 GMT)

Parigi - assalto Polizia libera gli ostaggi/ Video ultime notizie : sequestratore arrestato - ecco chi è : Attacco a Parigi, uomo armato prende 3 ostaggi in centro nel 10mo arrondissement: ultime notizie, Video oprazione di polizia mette fine all'episodio misterioso. "Non è terrorismo"(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 23:11:00 GMT)

PARIGI - ASSALTO Polizia LIBERA TUTTI GLI OSTAGGI/ Video ultime notizie : sequestratore arrestato - no feriti : Attacco a PARIGI, uomo armato prende 3 OSTAGGI in centro nel 10mo arrondissement: ultime notizie, Video oprazione di POLIZIA mette fine all'episodio misterioso. "Non è terrorismo"(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 20:20:00 GMT)

Controlli della Polizia di Stato : nel mirino lavoro nero e micro criminalità : di Redazione Crotone24news.it Lavoratori irregolari, sicurezza sul lavoro e micro criminalità: gli interventi della Polizia di Stato Nel corso di questa settimana, nell'ambito dei servizi di controllo ...

Polizia di Stato e MIUR organizzano concorso nazionale "PretenDiamo Legalità" - vince il Convitto Paolo Diacono di Cividale del Friuli - cat. ... : Per questo, esperienze come queste, sono per noi motivo di grande soddisfazione ' - ha proseguito il Capo della Polizia - ' il mondo della scuola è luogo privilegiato per coltivare temi e i valori ...

Terni / Droga negli slip - arrestato dalla Polizia : Terni E' stato fermato dopo un breve inseguimento tra le vie del centro di Terni, un presunto spacciatore del posto di 28 anni, arrestato dalla squadra mobile dopo essere stato sorpreso in possesso di ...

Carceri : Sicilia - in stato di agitazione agenti Polizia penitenziaria : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - Proclamato lo stato di agitazione in Sicilia degli agenti di polizia penitenziaria. Dalle 11 alle 12, davanti il carcere Ucciardone di Palermo, la UilPa polizia penitenziaria, guidata da Gioacchino Veneziano, insieme a Osapp, Cgil Fp, Uspp e Cnpp, esporrà le emergenze c