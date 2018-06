Play Store | sconti fino al 75% su app e giochi Android e sono ben 24 i titoli gratuiti

Google semplifica la gestione degli abbonamenti del Play Store : Google, mediante l'introduzione di diverse novità, semplifica la gestione degli abbonamenti sottoscrivibili dal Google Play Store a utenti e sviluppatori. L'articolo Google semplifica la gestione degli abbonamenti del Play Store proviene da TuttoAndroid.

Sul Play Store nuovi ritocchi anche per la pagina di presentazione delle app : I cambiamenti in stile Material Theme sono via via più diffusi. Google ci sta mettendo dell'impegno visto che di giorno in giorno sta modificando gradualmente tutte le proprie app, Play Store incluso. Al riguardo, dopo il via alla nuova interfaccia bianca, ulteriori novità arrivano per quanto concerne la stessa pagina di presentazione delle app. L'articolo Sul Play Store nuovi ritocchi anche per la pagina di presentazione delle app proviene da ...

Le app installate manualmente saranno protette e inserite nella libreria del Play Store : Presto anche le applicazioni trasferite in modalità peer-to-peer saranno visualizzate nella libreria del Play Store e potranno essere aggiornate e protette. L'articolo Le app installate manualmente saranno protette e inserite nella libreria del Play Store proviene da TuttoAndroid.

Il gioco ufficiale di Westworld è disponibile nel Play Store : Westworld è una simulazione tratta dall'omonima serie televisiva statunitense trasmessa sul canale HBO basata sulla pellicola del 1973 Il mondo dei robot. Si tratta di una simulazione di addestramento del Parco di Delos che prevede la costruzione e la gestione del parco a tema western, creando ed evolvendo le intelligenze artificiali residenti per soddisfare le richieste degli esigenti ospiti. L'articolo Il gioco ufficiale di Westworld è ...

I nuovi saldi sul PlayStation Store riguardano decine di titoli e quelli della collana PlayStation Retrò : Sony ha lanciato oggi una serie di importanti sconti per decine e decine di videogiochi PS4 che possono essere ora acquistati a meno di 15€. Nella lunga lista di videogiochi scontati troviamo titoli del calibro di Fallout 4, Prey, tre episodi della serie Metro e moltissimi altri.La promozione riguarda anche numerosi videogiochi della collana PlayStation Retrò, e se non li avete giocati potrete recuperare a prezzo ridotto grandi successi ...

Giochi a meno di 15 e 5 euro sul PlayStation Store - offerte al 19 giugno : PlayStation Store propone grandi sconti per i Days of Play. Sony ha sorpreso tutti mettendo in promozione numerosi titoli a prezzi veramente stracciati, a meno di 15 e addirittura 5 euro. Per il momento infatti sul PlayStation Store a questo indirizzo sono in corso ben tre promozioni con i Giochi a meno di 15 euro, i Giochi a meno di 5 euro e PlayStation Retro. Di seguito sono disponibili tutte le promozioni in corso. Giochi a meno di 15 euro ...

Google Podcast sbarca ufficialmente nel Play Store : Google ha da poco pubblicato sul suo Google Play Store la sua applicazione Google Podcast che ci permetterà di ascoltare i nostri Podcast preferiti in mobilità. L'articolo Google Podcast sbarca ufficialmente nel Play Store proviene da TuttoAndroid.

Play Store : più di 85 app e giochi Android in offerta per iniziare al meglio la settimana : Ci sono più di 80 tra app e giochi Android oggi in offerta sul Play Store. Di questi saranno ben 38 i contenuti disponibili gratuitamente. Quale modo migliore per iniziare al meglio questa settimana? L'articolo Play Store: più di 85 app e giochi Android in offerta per iniziare al meglio la settimana proviene da TuttoAndroid.

Play Store : arriva un weekend ricco di offerte su giochi e app Android : Ci sono più di 40 tra app e giochi Android oggi in offerta sul Play Store. Di questi saranno ben 25 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste un modo migliore per affrontare al meglio il weekend? L'articolo Play Store: arriva un weekend ricco di offerte su giochi e app Android proviene da TuttoAndroid.

I dinosauri di ARK : Survival Evolved arrivano sul Play Store : ARK: Survival Evolved è un'avventura Survival ambientata in un mondo Giurassico popolato da dinosauri in cui costruire colonie di sopravvissuti pronte a fuggire sull'Arca. Il gioco, pubblicato la scorsa estate per PS4, Xbox One e PC, è caratterizzato da un vasto ambiente preistorico aperto realizzato in 3D esplorabile con la visuale in soggettiva e situato su un'isola misteriosa. L'articolo I dinosauri di ARK: Survival Evolved arrivano sul ...

Play Store : sconti fino al 90% su app e giochi Android e sono ben 25 i titoli gratuiti : Ci sono più di 55 tra app e giochi Android oggi in offerta sul Play Store. Di questi saranno ben 25 i contenuti disponibili gratuitamente. Quale modo migliore per iniziare al meglio questa settimana? L'articolo Play Store: sconti fino al 90% su app e giochi Android e sono ben 25 i titoli gratuiti proviene da TuttoAndroid.

Lawnchair V1 esce dal programma di beta testing e diventa ufficiale sul Play Store : Lawnchair, il launcher con lo scopo di portare le funzionalità dei Google Pixel su tutti gli smartphone Android, è adesso ufficiale sul Google Play Store. L'articolo Lawnchair V1 esce dal programma di beta testing e diventa ufficiale sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

L’applicazione per gli aggiornamenti di sistema della EMUI è arrivata sul Play Store : L'applicazione "System update" della EMUI, già presente sui dispositivi Huawei e Honor, sbarca sul Google Play così da poter ricevere aggiornamenti più costanti. L'articolo L’applicazione per gli aggiornamenti di sistema della EMUI è arrivata sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

L’app Google Podcasts potrebbe essere presto disponibile sul Play Store : Google sarebbe già da tempo al lavoro su un'applicazione esclusivamente dedicata ai podcast e il cui nome potrebbe essere proprio "Google Podcasts" L'articolo L’app Google Podcasts potrebbe essere presto disponibile sul Play Store proviene da TuttoAndroid.