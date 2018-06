Plastic Free | continua la campagna ecologica 2018 del WWF | domenica 24 ad Aspra

Fiumicino - WWF : oggi a Palidoro l’iniziativa “Spiagge Plastic Free” : Continua il Tour “Spiagge Plastic Free“, la campagna nazionale di pulizia degli arenili lanciata dal WWF Italia per tutelare la biodiversità dei mari e sensibilizzare cittadini e istituzioni. oggi toccherà alla spiaggia di Palidoro, nel comune di Fiumicino, dove WWF Oasi e WWF Lazio, in collaborazione con il Comune di Fiumicino e l’Ospedale Bambino Gesù, hanno organizzato una giornata di volontariato per pulire il litorale dai ...

Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa lancia la Plastc Free Challenge : 'Liberiamo le istituzioni dalla Plastica' : Il nuovo Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha lanciato una 'Challenge' perché si cominci a liberare le istituzioni dalla troppa plastica . La Plastic Free Challenge , #PFC, , sul modello della Ice ...

Roma, 12 giu. (AdnKronos) – "Accetto la sfida di @SergioCosta_min: importante che anche @Montecitorio sia plastic free. Già domani ne parlerò durante l'ufficio di presidenza della Camera.#IoSonoAmbiente". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su twitter.

Ministero dell'Ambiente 'Plastic free' a ottobre : ...dell'Ambiente un dicastero 'plastic free' è solo la prima azione della campagna #iosonoambiente lanciata oggi dal ministro Costa "con uno sguardo su tutta l'Unione Europea e su tutto il mondo". La ...

Ambiente - ministero “Plastic free” : al via la campagna : Un video per lanciare l’hashtag “Io sono Ambiente” e una sfida “plastic free” anche al presidente della Camera e al ministro del Lavoro. “IosonoAmbiente – ha spiegato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – deve diventare un mantra”. L’hashtag accompagnera’ ogni campagna del ministero. “Io sono Ambiente – dice nel video il ministro – ma ...

Ambiente - Costa : “Voglio rendere il Ministero Plastic Free” : “Voglio rendere il Ministero dell’Ambiente Plastic Free”. Questo uno dei primi provvedimenti annunciato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa ai microfoni di SkyTg24. “Ovviamente è fortemente simbolico uno dei primi atti che farò a penna mia però l’elemento principale qual è? E’ quello di produrre meno imballaggi di Plastica, utilizzando la leva fiscale, quindi il vantaggio per la linea produttiva ma ...

Marevivo : "Vietiamo l'uso della Plastica monouso' : le Istituzioni diventino #Plasticfree : ... attraverso opportune e calibrate azioni di recupero, eliminando il cosiddetto vuoto a perdere, investendo sempre di più sull'economia circolare». Nel 2020 la Francia vieterà la produzione e la ...

Compagnia dei Caraibi supporto Marevivo per una mixology Plastic free : Tra la manciata di minuti impiegati per usare una cannuccia di plastica e i circa 500 anni necessari perché si smaltisca, c’è effettivamente un abisso. Per questo motivo, Compagnia dei Caraibi, azienda piemontese che importa e distribuisce distillati di alta qualità e che da sempre si impegna per promuovere attività di benessere sociale e ambientale, ha deciso di stringere una collaborazione con l’associazione Marevivo che si batte per la ...

Ambiente - Wwf : domenica parte da Sicilia il tuor ‘spiagge Plastic free’ : domenica 3 giugno prenderà il via il Tour nazionale del Wwf Spiagge ‘plastic-free’, una maratona di eventi che coinvolgerà partner di alto profilo scientifico e tecnico, centinaia di volontari e cittadini uniti tutti dallo stesso obiettivo: liberare alcune delle più belle spiagge italiane dall’invasione silenziosa della plastica. Questa rappresenta il 95% dei rifiuti del mar mediterraneo e ha dei primati incredibili di ...

Londra - più fontane pubbliche per una capitale ‘Plastic-free’ : di Gianluca Avagnina Il sindaco di Londra, Sadiq Kahn, ha recentemente annunciato un piano che prevede di installare 20 nuove fontane pubbliche nella capitale, con il chiaro obiettivo di ridurre il consumo di bottigliette di plastica. Nel mondo, ogni anno 150 miliardi di bottigliette vengono gettate via e – nonostante possano essere riciclate – una grande maggioranza finisce a inquinare nelle discariche o ancora peggio nei nostri ...

Come vivere una giornata Plastic-free : Dalla colazione alla ginnastica in palestra, dall’ufficio alla spesa. vivere una giornata ‘plastic free‘ è possibile. Per tagliare la nostra ‘plastica quotidiana’ le tre regole fondamentali sono: no al monouso, occhio all’etichetta di detergenti e cosmetici, sì al refill (ovvero, i prodotti alla spina). E poi vanno declinate nelle azioni che compiamo ogni giorno. Si comincia dal mattino: visto che il consumo ‘medio’ di ...