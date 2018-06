Pippo Inzaghi presto papà? Angela Robusti sarebbe incinta

L'indiscrezione : "Pippo Inzaghi diventa papà" : Per anni soprannominato lo 'scapolo d'oro del calcio italiano', per Filippo Inzaghi inizia una nuova vita: l'ex calciatore si è fidanzato e sta pure per diventare papà. A rivelarlo è il settimanale ...

Pippo Inzaghi papà? La foto della pancia sospetta della fidanzata : Il settimanale Spy, nel numero in edicola da venerdì 22 giugno, svela un clamoroso rumor che riguarda un ex calciatore tra i più amati in Italia. Pippo Inzaghi, neo allenatore del Bologna ed ex scapolo d'oro del calcio italiano, starebbe per diventare padre. Infatti, la sua compagna Angela Robusti, ex Miss Veneto, sarebbe in dolce attesa. L'indiscrezione è legata ad alcuni scatti fotografici pubblicati dalla rivista di gossip nei quali la ...

Bologna - Pippo Inzaghi si presenta ai nuovi tifosi : entusiasmo alle stelle : Pippo Inzaghi al settimo cielo per la sua nuova esperienza in quel di Bologna, il tecnico è stato presentato oggi a stampa e tifosi Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Bologna. Il tecnico lascerà il Venezia dopo una splendida cavalcata dalla Lega Pro ai playoff di Serie B ed ora si appresta a tornare in Serie A, dove in passato ha già allenato quand’era a capo del Milan. Il neo tecnico bolognese, ha parlato oggi in conferenza ...

Ufficiale : Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Bologna : Filippo Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore del Bologna: a comunicarlo è il club rossoblù, che ha annunciato la notizia attraverso il proprio sito Internet. “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Filippo Inzaghi, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2020”. Arrivato ieri a Casteldebole, dopo due giorni di incontri e colloqui con la dirigenza, il tecnico ha firmato un ...

Venezia-Perugia 3-0 - in semifinale c'è il il Palermo per Pippo Inzaghi : E, soprattutto, di aggiudicarsi il campionato del mondo in Germania, Inzaghi da riserva, Nesta da infortunato. Venezia-Perugia 3-0, dunque tripletta di superPippo a Nesta, al debutto nel nostro ...

