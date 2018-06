Peugeot Rifter - Al volante della 1 5 BlueHDi 130 S&S EAT8 GT Line

Peugeot Rifter - ecco il van multifunzionale per il lavoro e la famiglia – FOTO : Se parlate del nuovo Rifter a qualcuno della Peugeot, guai a chiamarlo ‘veicolo commerciale’. Rispetto alla versione precedente Partner Tepee, che nel 2017 è stato venduto in 62 mila unità, questo si trasforma in un’auto di famiglia e con le sue forme ora ammorbidite vuole strizzare l’occhio alla gamma degli sport utility (o almeno ci prova). Come tutte le altre vetture della casa francese, anche il nuovo Rifter presenta il Leone ...