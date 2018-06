Peter Fonda choc su Twitter | “Strappiamo Barron Trump dalle braccia di sua madre e

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 giugno 2018) “Dovremmo strapparedi suae metterlo in una gabbia con i pedofili”: questo il tweet che l’attoreha postato e poi cancellato. Il messaggio aveva l’intento attaccare il presidente per via della separazione dei bimbi dai genitori immigrati illegali al confine col Messico. Del tweet si occupa adesso il Secret Service, il corpo che cura la sicurezza di Donalde della sua famiglia. La portavoce di Melania ha definito queste parole “nauseanti e irresponsabili” mentre il figlio maggiore del presidente ha twittato: “Sei chiaramente una persona malata, ma piuttosto che attaccare un bambino di 11 anni come un prepotente ed un vigliacco perchè non te la prendi con qualcuno un pò più grande. Fammi sapere”. You’re clearly a sick individual and everyone is an internet badass but rather than attack an ...