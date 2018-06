Pete Hines | un battle royale targato Bethesda? Tendiamo a non seguire le mode

eurogamer

: Il vicepresidente di Bethesda Softworks, Pete Hines, garantisce che Fallout 76 rimarrà fedele all'imprinting del fr… - Multiplayerit : Il vicepresidente di Bethesda Softworks, Pete Hines, garantisce che Fallout 76 rimarrà fedele all'imprinting del fr… - infoitscienza : Pete Hines parla delle meccaniche PvP di Fallout 76 e dell'introduzione della 'Vendetta' - Gamestormit : ? Pete Hines di Bethesda: “Alcuni hanno capito di che si tratta Fallout 76, altri no” ?? -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Potrà non essere un'azienda amata da tutti ma non si può negare il fatto che in un periodo di, giochi come servizi e multiplayer-only una compagnia comesia evidentemente merce rara. Un pilastro del single-player che negli anni ha lanciato giochi come Doom, Wolfenstein, The Evil Within, Prey, Dishonored e ovviamente Fallout e che spesso ha deciso di nontrend palesemente di successo per continuare a essere fedele a se stessa.Certo, l'ultimo E3 ci ha mostrato da vicino un Fallout 76 sicuramente diverso dai canoni classici della serie ma si tratta comunque di un gioco multiplayer che non vuole snaturare l'anima del franchise e di. La domanda però sorge spontanea: l'interesse verso il multiplayer coinciderà anche con l'interesse verso il genere più in voga del momento? Unpotrebbe diventare realtà? Il Global Senior Vice ...