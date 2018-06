Per il weekend di ' San Zvàn' il meglio della Romagna | fiere | spettacoli | vini doc e natura

Milan - udienza Uefa / Riunione a Nyon appena terminata : Per la sentenza si dovrà attendere il weekend : Milan, udienza Uefa a Nyon: questa mattina prevista la Riunione decisiva per le sorti del club. Pronto il dossier: in caso di rifiuto i Milanesi farebbero ricorso al Tas. (Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 11:50:00 GMT)

Griglia di partenza Motogp/ Jorge Lorenzo in pole position : weekend complicato Per Marquez (Gp Catalogna 2018) : Griglia di partenza Motogp, GP Catalogna 2018 Barcellona Montmelò: Jorge Lorenzo trova la pole position sulla pista spagnola, Marc Marquez secondo.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 09:52:00 GMT)

Gallivaggio - nel weekend strada aPerta : strada aperta a Gallivaggio dalle 5 alle 21,30. Oggi e domani. Per la Valle Spluga sarà un fine settimana migliore di quelli precedenti. L'annuncio è arrivato ieri mattina. Il prefetto di Sondrio ...

Musica - rally Per i piccoli e vintage Ecco cosa fare nel weekend in città : Dame e cavalieri, armigeri e falconieri faranno da cornice a spettacoli ed esibizioni per grandi e piccoli mentre nell'apposito stand allestito in piazza Garibaldi si potranno gustare i piatti tipici ...

Tanti appuntamenti Per questo ultimo weekend di primavera : Mancano pochi giorni all'inizio "ufficiale" dell'estate e già in questo weekend la provincia di Savona si anima di eventi. Albisola Superiore - Sabato 16 giugno 2018, alle 21.15, presso la terrazza ...

#AppenninoBikeTour : Giornata Nazionale - oltre duecento buoni motivi Per trascorrere questo weekend in Appennino : com Sabato 16 giugno , LIGURIA, nel PARCO DEL BEIGUA, escursione guidata alla scoperta del magico mondo delle farfalle con un esperto lepidotterologo; a VOLTAGGIO, concerto di Valeria Caucino, uno ...

eBay SUPer weekend : S9 a 499€ - iPhone X ed iPhone 8 in sconto : Su eBay.it ritorna il SUPER WEEKEND con sconti fino al 60% ed abbiamo selezionato diversi prodotti in SUPER sconto nel nostro articolo Su eBay è tempo di SUPER WEEKEND [Giugno 2018] eBay continua con le offerte ed ora rilancia la promo SUPER WEEKEND con una bella selezione di prodotti SUPER scontati ed in più fino al 20 giugno potremo comprare […]

Frana Gallivaggio : strada aPerta nel weekend : Buone notizie per chi vuole recarsi in Valle Spluga: nel fine settimana la statale 36 rimarrà aperta nelle ore diurne. Si allarga la finestra Il movimento franoso è al momento sotto controllo , perciò ...

Su eBay è tornato il “SuPer Weekend” : in offerta anche tanti smartphone Android : Su eBay è tornato il "Super Weekend": solo fino a mercoledì 20 giugno saranno proposti sconti fino al 40% anche su smartphone Android, tra cui ci sono Xiaomi Mi Mix 2S e Samsung Galaxy A6 (2018) L'articolo Su eBay è tornato il “Super Weekend”: in offerta anche tanti smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Giornata Nazionale #AppenninoBikeTour - oltre duecento buoni motivi Per trascorrere questo weekend in Appennino : Sabato 16 e domenica 17 giugno sono oltre duecento gli eventi segnalati da Comuni, Associazioni, Parchi, Pro-loco in occasione della Giornata Nazionale Appennino Bike Tour che, per la prima volta, vanno a comporre un maxi calendario di iniziative che mette in rete tutta la Dorsale, dalla Liguria alla Sicilia, facendone scoprire le tante bellezze e tipicità caratteristiche. L’iniziativa promossa da Ministero dell’Ambiente e Tutela del ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile Per il maltempo al Sud : fenomeni estremi fino al weekend : Allerta Meteo – Una depressione, da giorni attiva sull’Italia e responsabile dei forti temporali al centro-sud, si sposterà, nella giornata di domani, verso la Grecia mantenendo la sua influenza soprattutto al sud e su parte del centro. Tale evoluzione riproporrà precipitazioni a carattere temporalesco che risulteranno localmente intense soprattutto sulle estreme regioni meridionali della penisola e sui versanti tirrenici della ...

Previsioni Meteo shock Per i mondiali di calcio 2018 : pioggia e tempeste potrebbero rovinare il primo weekend del torneo : I luoghi che ospiteranno i mondiali di calcio 2018 sono sparsi in tutta la Russia. Considerata la vastità della nazione, queste località sono ampiamente separate tra loro, con alcune a distanza di 3.000 km dalle altre. Per questo, le partite che inizieranno allo stesso orario, difficilmente si svolgeranno sotto le stesse condizioni Meteorologiche. La prima partita si giocherà a Mosca, giovedì 4 giugno, quando la Russia affronterà l’Arabia ...

Sagre e gusto : tanti appuntamenti Per le gite del weekend : GOLOSABICI - Parco del Monte Baldo " Rovereto , Trento, " Le malghe tra le montagne del Parco del Monte Baldo sono la cornice di una golosa giornata di buoni sapori e sport. L'evento, in programma ...

Weekend a Pesaro - Per scoprire la grande bellezza con Gioacchino Rossini : Chi non ama le Marche? Sono una terra dalla bellezza Infinita in cui c’è tutto: coste splendide, natura, grande storia da scoprire tra borghi e città piene di meraviglie che da sempre ispirano artisti, scrittori, sognatori. Ora, per esempio, è il momento di tornare a Pesaro per tuffarsi come sempre nel suo mare Bandiera Blu (7 chilometri di spiagge sabbiose), e riscoprirla con occhi nuovi con uno dei suoi cittadini più celebri: Gioacchino ...