Per il remake di Resident Evil 2 gli sviluppatori hanno sperimentato le inquadrature

Final Fantasy VII Remake approfondirà i Personaggi - inclusi i membri di Avalanche : A quanto pare Final Fantasy VII Remake approfondirà i membri di Avalanche, stando alle dichiarazioni del director Tetsuya Nomura condivise durante una recente intervista con Famitsu (via Gematsu)."Pur preservando l'atmosfera dell'originale, lo scenario approfondirà i personaggi, inclusi i membri di Avalanche", ha affermato Nomura-san.Come riporta Videogamer, presumibilmente questo significa che approfondiremo, oltre Cloud, Barrett e Tifa, anche ...

Addio allo "Zapping system" : il remake di Resident Evil 2 avrà campagne separate Per Leon e Claire : Il remake di Resident Evil 2 si è finalmente svelato con un nuovo trailer durante l'E3 2018 ed è stato anche protagonista di una nostra prova con mano pubblicata sulle nostre pagine. Il gioco è ovviamente stato svecchiato parecchio soprattutto dal punto di vista grafico ma anche la struttura del titolo ha delle novità non di poco conto.Come riportato da Game Informer, il ritorno di Resident Evil 2 dà l'Addio allo Zapping system. Per chi non se ...

Resident Evil 2 Remake demo : torneranno questi memorabili Personaggi e boss : Resident Evil 2 Remake ha novità che stuzzicheranno i fan. Hunk, Tofu e alligatore tornaneranno nel Remake. Questa cosa purtroppo, ovviamente diremmo noi, non è stata vista nella Resident Evil 2 Remake demo mostrata all'E3 2018. Nel 1998 Resident Evil 2 era terrificante ma allo stesso tempo riusciva a coinvolgere tutti gli appassionati alla storia, ma oltre a questo erano previsti diversi bonus. Durante l’E3 2018 Capcom, oltre a svelare i ...

Un bel luogo Per morire - Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti nel remake di Broadchurch : Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti sono i protagonisti di Un bel luogo per morire, fiction targata Mediaset che arriverà prossimamente sul piccolo schermo

SKAM - grande successo in Italia Per il remake della serie norvegese : Nessuno si aspettava un tale successo per SKAM . remake di una serie tv norvegese molto famosa nella comunità dei social, ha debutto in Italia sul portale di TimVision lo scorso 29 marzo e, in poco ...

Roland Garros 2018 : Muguruza-Halep sfida Per il primato del ranking - Keys-Stephens il remake di Flushing Meadows : E’ tempo di semifinali nel tabellone femminile del Roland Garros 2018. Il Philippe Chatrier è pronto per essere teatro di sfide interessanti, in grado di attirare l’attenzione degli appassionati e dall’esito incerto. Saranno Simona Halep, n.1 del mondo, e Garbine Muguruza (n.3 WTA) a dare il via alle danze in un match dai tanti significati. La rumena, reduce dal successo contro la tedesca Angelique Kerber (testa di serie n.12 ...

Eden Obscura è il remake di PixelJunk Eden ed è disponibile Per Android : Eden Obscura è il remake di PixelJunk Eden, gioco sviluppato da Q-Games per PlayStation 3 nel 2008 e su Steam nel 2012. Il gioco è caratterizzato ancora una volta dal lavoro dell'artista multimediale giapponese Baiyon, con una grafica caleidoscopica e suoni techno/house. L'articolo Eden Obscura è il remake di PixelJunk Eden ed è disponibile per Android proviene da TuttoAndroid.

Cast e Personaggi di Radici : anticipazioni del remake di Roots su Rete4 in onda il 30 e 31 maggio : Cast e personaggi di Radici sono pronti a tenere compagnia al pubblico di Rete4 a partire da oggi e domani, 30 e 31 maggio. Una doppia puntata darà il via al remake di Roots, la serie rivelazione degli anni '70, che porterà sul piccolo schermo la vita di Kunta Kinte e tutto quello che i suoi occhi hanno visto dal rapimento alla vendita ad un coltivatore alla nuova vita per lui e i suoi eredi. In Cast e personaggi di Radici sarà Malachi Kirby ...

Remake di Pokémon Giallo Per Nintendo Switch sta Per essere annunciato? : Emergono importanti rumor sul Pokémon per Nintendo Switch, atteso nel 2018 da tutti gli appassionati. Secondo le indiscrezioni, questa volta conosciamo il titolo delle due differenti versioni - com'è da sempre nelle corde di Game Freak - del gioco e anche una possibile finestra per l'annuncio ufficiale, che potrebbe avvenire prima dell'E3 2018. A quanto pare, secondo i leak, potremmo avere un Remake di Pokémon Giallo! Sappiamo finora che i ...

Tra Final Fantasy VII Remake e XV - quali sono i piani del franchise Per l’E3 2018? : Square Enix ha aperto un portale web dedicato interamente al franchise di Final Fantasy, un sito che apparentemente fungerà da hub per le notizie di Final Fantasy in tutto il mondo. Si tratta di una procedura abbastanza usuale per franchise multimediali come quello del celebre JRPG di Square Enix: sul sito, al momento, si possono leggere notizie appurate su tutte le recenti versioni principali del franchise. Una mossa che, però, ci lascia ...

Il remake di Demon's Souls su PS4? Vi spieghiamo Perché questo sarebbe il momento giusto - articolo : Il tutto crea una genuina sensazione di presenza fisica nel mondo di gioco e lo stesso si può dire per i dettagli ambientali. Che si tratti dei barili distruttibili, delle catene ciondolanti, delle ...

Il remake di Demon's Souls su PS4? Vi spieghiamo Perché questo sarebbe il momento giusto - articolo : Sviluppato esclusivamente per PlayStation 3, Demon's Souls è probabilmente il gioco più sottovalutato della serie dei Souls. Fu una rivelazione nel 2009 e anche una sorta di mistero mentre i giocatori muovevano i primi passi incerti all'interno del Palazzo di Boletaria. Dai suoi palazzi gotici al suo ponte assediato da un drago, ogni area era costruita per creare una sensazione di timore unica. Lo status di esclusiva del gioco non fece che ...

Perché lo sviluppo di Final Fantasy VII Remake procede a rilento? : Chi si aspettava un annuncio della data di uscita per Final Fantasy VII Remake fissata per quest'anno potrebbe rimanere fortemente deluso. I motivi, a quanto pare, risiederebbero tutti in alcune problematiche nello sviluppo che stanno rallentando pesantemente la produzione dell'esclusiva PS4. Essenzialmente, anche se questo gioco è in sviluppo da circa quattro anni, in realtà è come se lo fosse da meno tempo e uno dei producer ha spiegato ...

Final Fantasy VII Remake Per PS4 - la grafica non è tutto : In queste ore è emersa un'intervista all'Art Director di Final Fantasy VII Remake, Shintaro Takai, il quale ha fornito alcuni spunti interessanti sullo sviluppo del gioco. Per inciso, Takai-san lavorava al gioco originale come director degli effetti speciali, e ha parlato di come l'esclusiva PS4 non sarà esclusivamente un tripudio di grafica rispetto alla versione originale - dichiarazioni che seguono anche a un recente annuncio di ...