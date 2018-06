Per i miei ragazzi temi difficili ma di fascino

Carlo Verdone a Prato - "così sono nati i miei Personaggi" / FOTO : Prato, 16 giugno 2018 - E' stato un bagno di folla, come previsto, e non poteva essere altrimenti visto che l'ospite del Toscana Filmmakers Festival era uno degli uomini di cinema più amati dal ...

ALESSIA MARCUZZI - IL CANNA-GATE ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2018/ "Una pausa dalla tv Per stare con i miei figli" : ALESSIA MARCUZZI torna a parlare dell'Isola dei FAMOSI e del CANNA-GATE ma anche di quello che è successo in quel momento, delle colleghe pronte ad approfittarne e dell'affetto della gente

Alessia Marcuzzi : "Pausa dalla tv Per i miei figli. Decisione presa con il cuore" : Alessia Marcuzzi, intervistata dal settimanale Oggi, in edicola questa settimana, ha svelato, per la prima volta, di star vivendo un periodo di grossa distensione psicologica dopo lo stress emotivo dell'ultima controversa edizione dell'Isola dei Famosi, 'animata' dal canna-gate e gli attacchi da parte di 'Striscia La Notizia' che, a più riprese, hanno messo in discussione, la regolarità della gara: È stata l’Isola più complessa dal punto ...

Corsini : "SPero di non deludere i miei elettori" : A lui si deve il completamento e l'inaugurazione del Ponte della Musica, il Ponte della Scienza e il restauro della Terrazza del Pincio. In ultimo, commissario straordinario regionale della ...

Georgette Polizzi - il gesto contro gli hater/ "Per i dottori i miei miglioramenti sono pazzeschi!" : Georgette Polizzi, accusata di speculare sulla sua malattia, pubblica sui social la diagnosi della sclerosi multipla replicando agli haters che continuano a criticarla.

Emma/ "Conservo i guantini di pelle che mi regalò Pino Daniele Per i miei 20 anni" (Pino è) : Emma Marrone si esibirà questa sera, sul palco dello Stadio San Paolo di Napoli per il concerto "Pino è", insieme a Giuliano Sangiorgi e alla voce registrata di Pino Daniele

"A 30 anni sono stato premiato due volte Per i miei studi di oncologia. In Italia tante eccellenze - non sono un cervello in fuga" : Ha ricevuto per il secondo anno consecutivo uno dei più prestigiosi premi internazionali nel campo dell'oncologia, il "Conquer cancer foundation merit award". A soli 30 anni, Daniele Rossini, ricercatore dell'Azienda ospedaliera universitaria di Pisa, è una punta di diamante nello studio del cancro al colon retto metastatico. E non è un cervello in fuga: per ben due volte è stato premiato dalla prestigiosa American ...

Grande Fratello 15 - Baye Dame : “Sono rovinato. Ho Perso il lavoro e devo farmi aiutare dai miei” : A poche ore dalla fine del Grande Fratello 15, Baye Dame, concorrente finito al centro delle polemiche per l’atto di bullismo ai danni di Aida Nizar, racconta di non passarsela affatto bene e lo fa in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv: “Al momento ho perso il lavoro, anche se, in realtà, mi ero dimesso prima di entrare nella casa – racconta l’ex gieffino – Non ho ancora parlato con la direzione ...

Vasto - 14enne schiava Per due anni del fidanzatino : «Sesso con me e i miei amici o pubblico il video hard» : Antonella, a 14 anni resa schiava per due anni dal fidanzatino, con un ricatto: "O fai sesso con me e i miei amici o mando a tutti il video hard, su Facebook, WhatsApp e Instagram". Due...

Tara Westover : «Ho Perdonato i miei genitori quando ho Perdonato me stessa» : La pioggia che scende a intervalli regolari ha reso ogni superficie specchiata, e quando Tara Westover apre la minuscola porta della villetta di Cambridge in cui vive, la sua figura si riflette sulla pietra nera. Una donna e il suo doppio mi danno il benvenuto. Niente – nei suoi modi eleganti, nell’arredamento minimal della sua casa – tradisce le origini di questa trentunenne, docente di Storia presso una delle università più prestigiose del ...

WWE – Enzo Amore torna a parlare dopo le accuse di stupro : "devo tutto ai miei fan! Ecco cosa hanno fatto Per salvarmi" : L'ex superstar WWE Enzo Amore è tornato a parlare dopo le accuse di strupro che gli sono costate il licenziamento dalla federazione di Stamford Nei mesi scorsi la vicenda giudiziaria riguardante Enzo Amore aveva scosso il mondo della WWE. L'allora Campione dei pesi leggeri era stato accusato da una ragazza di stupro. La WWE, mentre Enzo Amore era ancora sotto semplice investigazione, ha voluto tagliare ogni rapporto con il wrestler

Roma - Coric si presenta : “ho fatto di tutto Per venire qui - i miei modelli sono Modric e Totti” : La Roma ha presentato oggi Ante Coric, che ha firmato oggi con i giallorossi fino al 2023: “sono davvero contento di essere qui” “Mi sento molto bene, mi trovo in uno dei più grandi club europei e sono davvero felice. Adesso ho solo voglia di iniziare, poi vedremo”. sono le prime parole da giocatore della Roma di Ante Coric, il centrocampista croato che ha firmato un contratto coi giallorossi fino al 2023. “Ho fatto ...

Kylie Minogue : «I miei 50 anni flirtando Pericolosamente» : Questo articolo è tratto dal numero 21 di Vanity Fair in edicola dal 23 maggio Da figlia degli anni Ottanta, sono cresciuta guardando Kylie Minogue che interpretava il meccanico Charlene Robinson nella soap opera australiana Neighbours. In camera mia avevo un poster con lei e il co-protagonista Jason Donovan e sognavo che i due fossero innamorati anche nella vita (in seguito sarebbe saltato fuori che lo erano). A farmi scoprire il suo primo ...