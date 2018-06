Per gli 80 anni Edoardo Vianello regala ai fan un brano inedito

I migliori attrezzi Per allenarsi a casa - divertendosi : I giornalisti de L'Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L'Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.Se l'unico obiettivo della vacanza è quello di riposare il cervello, allora via libera all'allenamento di tutto il resto del corpo. Per una sola volta ...

Astronomia - il mistero delle stelle negli ammassi globulari : Perché sono costituite da materiale diverso rispetto a tutte le altre? : Un team internazionale di astrofisici potrebbe aver trovato la soluzione ad un problema che lascia perplessi gli scienziati da oltre 50 anni: perché le stelle negli ammassi globulari sono costituite da materiale diverso rispetto alle altre stelle delle Via Lattea? In uno studio pubblicato da Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, il team guidato dall’University of Surrey, inserisce un nuovo attore nell’equazione che potrebbe ...

Mondiali - Argentina-Croazia : quote e consigli Per scommettere : La situazione del Gruppo D Nel secondo turno del Gruppo D arriva uno dei match più attesi e aperti di questa prima fase dei Mondiali. Il girone è al momento dominato dai croati con 3 punti , ottenuti ...

Calciomercato Cagliari - Locatelli o Grassi Per la cabina di regia : Cagliari - Dopo Darijo Srna , in procinto di firmare, il Cagliari studia altri possibili rinforzi. La difesa, soprattutto in caso di partenza di Andreolli e a meno che Maran non decida di affidarsi ...

Meghan Markle - allora è fatta! Per gli scettici c’è la prova fotografica : eccola : Meghan Markle, è praticamente fatta. Il feeling è evidente. E a chi non è bastata la recente ‘gita’ a Chester, ora ha a disposizione un’altra prova che arriva direttamente dal prato di Ascot. Un indizio della simpatia che nutrirebbe la sovrana nei confronti della moglie di Harry l’abbiamo già avuto all’inaugurazione di un ponte a Cheshire. Un viaggio solo loro due, senza Harry, per di più a bordo del treno ...

Meteo - temPerature giù di 10°. È l’estate più pazza degli ultimi 20 anni : Quest’estate non smette di stupirci. Oggi le temperature manterranno valori decisamente estivi con 28-33°C a Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Ancona e Bari ma da sabato subiranno un tracollo termico di ben 8-10°C. Il team del sito iLMeteo.it avvisa che tra venerdì e sabato l’aria fredda di Bora che spingerà sull’Italia una perturbazione fortemente temporalesca, causerà un consistente raffreddamento del clima, specie su ...

Insieme Per amare meglio il mondo - non Per contare di più : La divisione, lo aveva già detto anche incontrando a Istanbul il patriarca Bartolomeo, è uno 'scandalo' per il mondo. 'Il Signore ci chiede unità; il mondo, dilaniato da troppe divisioni che ...

Fiumicino - Adr : Per Aci è il miglior aeroporto d'Europa : Roma, 21 giu. , askanews, L'aeroporto di Fiumicino 'Leonardo da Vinci' si è aggiudicato il riconoscimento quale 'Best Airport Award' 2018, assegnato allo scalo romano nel corso dell'assemblea annuale ...

Tiro con l’arco - Giochi del Mediterraneo 2018 : le sPeranze di medaglia dell’Italia. Azzurri da oro nelle gare a squadre : Il Tiro con l’arco sarà uno degli sport di punta per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona (Spagna). Nell’ultima edizione il Bel Paese conquistò infatti sei medaglie: due ori, un argento e tre bronzi. L’obiettivo per questa rassegna sarà quello di confermarsi nuovamente ai vertici. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le prospettive dei convocati Azzurri. Le maggiori chance di conquistare una medaglia d’oro arriveranno nelle gare ...

Reggio Emilia - i carabinieri scoprono un piccolo arsenale : fucili automatici e bombe. Tre Persone agli arresti : Un arsenale per una piccola guerra. Lo hanno scoperto e sequestrato i carabinieri di Reggio Emilia seguendo le tracce di uno smercio di droga. Tre pistole, due revolver, nove tra fucili automatici, semiautomatici, carabine, fucili da caccia a canna intera e a canne mozze. Poi un silenziatore, un congegno per l’innesco di bombe, una bomba rudimentale con sfere d’acciaio, polvere da sparo, migliaia di cartucce, pugnali e balestre. Tre persone sono ...

Mondiali Russia 2018 : è nata la figlia di Knudsen - lo splendido gesto dei compagni della Danimarca Per Permettergli un “blitz” : Jonas Knudsen è diventato padre per la prima volta, ma a causa dei Mondiali russi si trova molto distante dalla sua Danimarca E’ nata da un idea del portiere Kasper Schmeichel e dell’attaccante Yussuf Poulsen la colletta dei giocatori della Danimarca per permettere al compagno di nazionale, Jonas Knudsen, di prendere un jet privato per tornare a casa qualche ora a conoscere la figlia nata martedì. “Abbiamo guardato al lato ...

Nuove date instore di Biondo Per Déja Vu - da Catanzaro a Roma : tutti gli eventi firma copie : Le date instore di Biondo sono in continuo aggiornamento. Il giovane talento di Amici di Maria De Filippi è pronto a tornare dal suo pubblico con una nuova serie di appuntamenti nei quali firmerà le copie di Déja Vu, disco che ha rilasciato dopo l'esperienza all'interno del talent e dal quale ha estratto Roof Garden. Proprio in queste ultime ore, il giovane artista Romano ha rilasciato il video del suo primo singolo, girato in una location ...

Il caso degli account di Fortnite su PlayStation 4 non è Per niente “for the players” - editoriale : Abbiamo già visto Sony bloccare il multiplayer cross-platform su PS4 in precedenza e abbiamo sentito giustificazioni poco convincenti da parte del colosso nipponico per questa decisione. Il problema, tuttavia, non è mai parso così grosso e incombente come in questa settimana. Ci riferiamo al fatto che agli utenti di Nintendo Switch non venga permesso di loggare col loro account se hanno giocato già a Fortnite su PS4. Tanto per essere chiari: non ...

Perché scegliere YouTube Music : tutte le possibili ragioni : Una volta illustrati tutti i dettagli relativi a YouTube Music (compresi i prezzi dei vari abbonamenti disponibili), è arrivato il momento di offrirvi una panoramica generale sul Perché preferirlo ad altre piattaforma di streaming Musicale ben avviate, quali Spotify e Apple Music. In primo luogo, non tutti offrono un unico flusso multimediale, fatto di audio e video, la qualcosa che i concorrenti non offrono, ed a cui molti potrebbero non avere ...