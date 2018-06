Pensioni | l' Italia si adegua all' Europa | ecco cosa cambia

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 - Fratelli d'Italia chiede la proroga di Opzione donna (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie sul Governo e la Quota 100: la misura andrà in Legge di Bilancio? I dubbi del ministro Di Maio e viceministro Garavaglia: i calcoli sul mondo Scuola(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 14:13:00 GMT)

Pensioni - Opzione Donna : Fratelli d'Italia chiede la proroga al 31 dicembre 2019 : Fratelli d'Italia scende in campo al fianco delle lavoratrici, la cui richiesta è di poter andare in pensione con Opzione Donna. Di recente, l'onorevole Walter Rizzetto ha postato sul proprio profilo ufficiale Facebook l'immagine del documento che testimonia la vicinanza concreta del partito di Giorgia Meloni alle lavoratrici, impegnate da diverso tempo nella battaglia per convincere i politici a prorogare il regime sperimentale fino al 31 ...

Pensioni - boccata d'ossigeno per tre milioni di italiani : a luglio assegno più pesante : Una boccata d'ossigeno per alcuni milioni di pensionati italiani, circa 3,5 milioni per l'esattezza. Tra quindici giorni arriva la quattordicesima: lunedì 2 luglio la somma aggiuntiva sarà...

L'Italia nell'euro - le Pensioni e il debito pubblico. Il ministro Tria dà la linea : ... creando non pochi problemi alla nostra economia come a quella dell'Europa. Alla vigilia di una nuova settimana di fermenti borsistici, il titolare del ministero di via XX Settembre mette alcuni ...

Pensioni - quota 100 e quota 41 : battaglia sulle coperture - ecco i costi per gli italiani : La riforma delle Pensioni che Movimento 5 Stelle e Lega hanno intenzione di attuare potrebbe costare molto più del previsto. E' già battaglia sui costi che queste misure potrebbero avere per i cittadini. Ma andiamo...

Inps : in Italia più di 400mila Pensioni pagate da oltre 38 anni - : Secondo l'Istituto di previdenza sono 406.942 le pensioni liquidate prima del 1980 e ancora in vigore. Migliaia di Italiani vivono da pensionati il doppio del tempo rispetto a quello passato a lavoro, ...

Italia secondo Paese più vecchio del mondo : la spesa Pensionistica tornerà a crescere : La spesa pensionistica si è ridotta negli ultimi anni grazie alla riforma Fornero ma le prospettive demografiche Italiane lasciano presagire un peso crescente della popolazione anziana sui conti pubblici. Italia, un Paese...

Inps - ecco come sono le Pensioni erogate in Italia : Più della metà di anzianità o anticipate, il 30% quelle ai superstiti poi ci sono "vecchiaia" e "inabilità". Il 58,6% alle donne

L'ultimo studio di Cottarelli : in Italia la spesa per le Pensioni tra le più alte al mondo : La ricerca dell'osservatorio di Cottarelli evidenzia che l'Italia spende molto per le pensioni anche al netto dei costi dei sussidi assistenziali

L’ultimo studio di Cottarelli : in Italia la spesa per le Pensioni tra le più alte al mondo : Carlo Cottarelli (Foto Federico Ferramola / LaPresse) L’Unione europea aveva già provveduto a bacchettarci, qualche settimana fa, dopo la pubblicazione del Rapporto pensionistico 2018 della Commissione europea. In sostanza, la spesa pensionistica del nostro Paese è eccessivamente elevata e, al tempo stesso, “la protezione contro la povertà è inadeguata”, spiegava lo studio. La linea dettata dalla Commissione Ue è quella di ...

RIFORMA Pensioni/ Salvini replica a Fornero : italiani ossessionati dalla sua Legge (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Matteo Salvini replica a Elsa Fornero via Facebook. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 24 maggio. Non si è fatta attendere la replica di Matteo Salvini a Elsa Fornero, dopo che l’ex ministra del Lavoro, ospite a diMartedì, aveva detto di ritenere che il leader del Carroccio sia ossessionato da lei e dalla sua RIFORMA delle PENSIONI. “‘Questa ossessione’ di Salvini per la Legge ...

RIFORMA Pensioni/ La richiesta dell'Ue all'Italia (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. La richiesta della Commissione Ue all'Italia. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 maggio(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:06:00 GMT)

Ue : Italia riduca quota spesa Pensioni : 15.26 L'Italia deve "ridurre la quota delle pensioni nella spesa pubblica per creare spazio per altre spese sociali",come la lotta alla povertà e la spesa per l' educazione.E' una delle raccomandazioni della Commissione Ue che ritiene la spesa pensionistica Italiana,al 15% del Pil,"tra le più alte nell'Ue"."Considerevoli risparmi"potrebbero arrivare intervenendo sulle pensioni più alte. Per la Commissione, grazie alla riforma Fornero, la ...

Pensioni - Cottarelli : “Spesa italiana al top nell’Ocse anche separando l’assistenza come previsto nel contratto di governo” : L’Italia resterebbe al secondo posto tra i paesi Ocse per spesa Pensionistica rispetto al pil anche separando il costo della previdenza in senso stretto da quello dell'”assistenza”, come proposto nel contratto di governo Cinque stelle – Lega. Un’operazione che tra l’altro non sarebbe corretta per il confronto a livello internazionale, dato che “tutte le definizioni sono omogenee e comprendono i due tipi ...