Pd | Renzi batte Calenda 1-0 Opa fallita per il superministro Matteo si è tenuto la

Conte batte Renzi di 15 punti Governo Lega-M5S - fiducia record In esclusiva il sondaggio Piepoli : Il Governo Lega-M5S , che ha appena ottenuto la fiducia dai due rami del Parlamento, parte con un livello di fiducia record . E' quanto emerge dal sondaggio realizzato dall'Istitito Piepoli lunedì 4 giugno (500 casi, metodologia Cati-Cawi) e diffuso in esclusivo da Affaritaliani.it

DIREZIONE PD : “VOTO UNANIME SU FIDUCIA A MARTINA”/ No a M5s e scissione : Renzi batte le minoranze (per ora) : DIREZIONE Nazionale del Pd: Renzi batte le minoranze, diretta live e ultime notizie. Unità attorno al segretario Martina, mandato di FIDUCIA fino all'Assemblea (e non al Congresso)(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 20:42:00 GMT)