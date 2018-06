Paura in Italia | l’ultima epidemia nel 2013 Una una settimana fa è morta una bimba di 13

Estate : Paura di volare per 7 italiani su 10 : Roma, 20 giu. , askanews, La paura di volare colpisce sempre più persone per le cause più diverse: dal timore di perdere il controllo, all'angoscia di attentati terroristici. Così, i nuovi mezzi di ...

[L'analisi] Il fanatico della Paura si è mangiato i Cinque Stelle. Ecco perché la Lega è diventata il primo partito d'Italia : Andiamo a governare con una forza politica che non ha a cuore gli ultimi, ma cerca il consenso seminando odio e paura». Prima del voto di fiducia al governo si era dimessa Francesca Menna, dicndoe di ...

Certo cinema italiano fa talmente Paura che è meglio criticarlo senza prima vederlo : “Hereditary” è l’horror dell’estate. Uscito venerdì scorso, a mezzanotte di domenica aveva incassato 13 milioni di dollari, lanciando Ari Aster nel paradiso dei registi e degli sceneggiatori che sanno fare i soldi. Puro terrore, dicono. E allora che fa un giovanotto fifone? Uno che non regge neppure

Terremoto - nuova scossa in Centro Italia : Paura a L’Aquila e Teramo [MAPPA e DATI] : 1/5 ...

BTp - dopo 1.330 giorni l’Italia paga più degli Usa. E la curva del debito fa Paura : Come nel 2014 i BTp pagano 20 punti base in più rispetto ai Treasury. Nonostante tra i due Paesi ci siano oltre 140 punti base di differenza di inflazione...

Insalata mista bio rischio salmonella - ritirata da Italia e Germania/ I precedenti fanno Paura : Insalata mista bio rischio salmonella, ritirata dal mercato in Italia e Germania: ecco tutte le informazioni dell'allarme lanciato dal sistema europeo di allerta alimentare.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:48:00 GMT)

L'organizzatrice di Miss Italia : "Una donna non deve coprirsi per Paura di essere violentata" : Dopo la volontà della boss di Miss America di 'rivestire' le partecipanti dopo lo scandalo delle molestie, L'organizzatrice di Miss Italia non è d'accordo. Intervistata dal settimanale Spy , Patrizia ...

Il direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia spiega perché non dobbiamo avere Paura dei robot : Sentirsi minacciati dalle macchine, dagli automi? Può essere giustificato a livello psicologico ma bisogna ricordare sempre che alla fin fine sono, appunto, macchine. E che quindi possono essere spente. Roberto Cingolani, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia – IIT di Genova, in

LIVE Moto2 - GP Italia Mugello 2018 : gara. Azzurri all’assalto - Alex Marquez lo sPauracchio : Bentrovati alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Italia 2018 della Moto2. Sul tracciato del Mugello andrà in scena il grande spettacolo della classe mediana, con i piloti Italiani che faranno di tutto per aggiudicarsi la gara di casa e, di conseguenza, allungare la striscia di cinque vittorie su cinque in questo Mondiale 2018. Davanti a tutti scatterà il vincitore dell’edizione di un anno fa, Mattia Pasini, che ha centrato la pole ...

LIVE Francia-Italia - tutto pronto a Nizza. Mancini : "Avanti senza Paura" : Parlare di Francia e Italia in ambito calcistico, significa anche ripercorrere una buona parte della storia del calcio internazionale. Una partita che, per questo motivo, non è mai banale, nemmeno quando si tratta di una sfida amichevole. Dopo la risicata vittoria per 2-1 sull'Arabia Saudita, la nuova Italia di mister Roberto Mancini incontra la prima grande squadra dello scenario internazionale. La Francia del CT Didier Deschamps sarà, ...

Chi ha Paura in Italia dei dazi di Trump su acciaio e alluminio? : (Immagine: pixabay) Scaduto l’ultimatum di Donald Trump, da oggi entreranno in vigore i dazi imposti dagli Stati Uniti sulle importazioni di acciaio e alluminio da Europa, Messico e Canada. Le tariffe ammontano al 25% sull’acciaio e al 10% sull’alluminio. I dazi Usa interessano quasi 5 milioni di tonnellate di prodotti europei. I Paesi più colpiti saranno Germania e Olanda, maggiori esportatori di prodotti finiti verso gli Usa. ...

MotoGp - Marc Marquez sfida : “non ho Paura dei tifosi italiani” : Si avvicina il nuovo appuntamenti di MotoGp, si corre il gran premio del Mugello. Tanti i tifosi italiani ma Marc Marquez non teme nessuno: “Temo l’ambiente ostile e i tanti tifosi di Rossi? Per nulla. Mi metto i tappi nelle orecchie, il casco e via! In pista si sente molto poco l’ambiente circostante”, sono le parole riportate da Marca. Sulla gara: “Il Mugello mi piace, andrò lì a divertirmi, spero di avere un buon ...

La crisi italiana vista dai giornali tedeschi : sulla stampa prevale la Paura. “Merkel tace perché teme i ‘suoi’ euroscettici” : Dalle critiche ai timori. Ora la stampa tedesca non parla più degli italiani “scrocconi”, guarda con apprensione alla crisi di governo e analizza l’andamento dei mercati: un eventuale default o un’uscita dall’euro è quello che ad oggi spaventa la Germania. E le preoccupazione arrivano direttamente dal governo di Berlino, come emerge dai retroscena interni alla Cdu rivelati dal giornale Die Welt. Alcuni esponenti del partito di Angela ...