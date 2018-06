ilfattoquotidiano

: Parma, vivere il solstizio d’estate al Cittadella Music Festival - TutteLeNotizie : Parma, vivere il solstizio d’estate al Cittadella Music Festival - ILPOETAMARYLORY : ALDA MERINI UNA SBALLATA MA INTELLIGENTE. IL SUO VIVERE UNA COMMEDIA VIVA, VERA, INTERESSANTE... NELL'ESSERE SE S… - AndreCardi : Stento a crederci che il #Parma abbia comprato (o comunque tentato di farlo) la promozione in #SerieA. Per carità,… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Dal 21 al 23 giugno, Capitale italiana della Cultura 2020, ospita una nuova manifestazione di carattere internazionale in una location d’eccezione che ritorna adopo anni di silenzio: La, fortezza monumentale, innalzata alla fine del ‘500 per volontà del duca Alessandro Farnese, con un parco nel centro della città emiliana e nel cuore dei suoi abitanti. Il Maestro Ennio Morricone, Ms. Lauryn Hill, Apparat, 2ManyDjs, Digitalism. A vedere la lineup si capisce subito che, nonostante si tratti di una prima edizione, ildisi candida subito a diventare uno degli appuntamenti più importanti di questa e delle prossime estati. Una data simbolica quella scelta per partire, il 21 giugno, ovvero il; nel giorno in cui l’Europa celebra la Festa dellaa,si conferma come un punto di riferimento internazionale per la ...