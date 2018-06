Papa a Ginevra | la missione per evangelizzare fa crescere l' unità tra i cristiani

Papa oggi a Ginevra - viaggio per unità cristiani e pace : Papa oggi a Ginevra, viaggio per unità cristiani e pace Papa oggi a Ginevra, viaggio per unità cristiani e pace Continua a leggere L'articolo Papa oggi a Ginevra, viaggio per unità cristiani e pace proviene da NewsGo.

Il Papa a Ginevra per l'unità dei cristiani : E poi l'esortazione ai cristiani: scegliere Dio prima di destra o sinistra "anche se al mondo appare come una scelta in perdita".

Papa Francesco domani a Ginevra al World Council of Churches : Non solo in questo periodo ci sono divisioni teologiche su tematiche importanti come il sacerdozio femminile, la questione dell'omosessualità, le coppie gay ma il mondo ortodosso è squassato dalla ...

La visita di Papa Francesco a Ginevra all'insegna dell'ecumenismo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Il Papa a Ginevra per proseguire il dialogo con le altre Chiese : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

