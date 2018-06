Paolo Fox | Oroscopo del giorno | giovedì 21 giugno 2018

superguidatv

(Di giovedì 21 giugno 2018) Cosa hanno le stelle in serbo per la giornata di oggi,21, per i dodici segni dello zodiaco? Tranquilli, come sempre c’èFox a rispondere a tutte le vostre curiosità con le previsioni con il suodelrivelato in esclusiva sulle frequenze di Radio LatteMiele.Fox, le previsioni delCome se la passano i dodici segni dello zodiaco? Scopriamolo insieme nell’diFox che è tornato anche questa mattina,21, sulle frequenze di Radio LatteMiele con le previsioni e l’deloggi, 21: Ariete, Toro e Gemelli Ariete Nell’aria c’è una grande stanchezza, un grande nervosismo e tante cose da fare. Questa è una stagione che nasce in una maniera un pò particolare. E’ probabile che gli Ariete in questo periodo siano sottoposti a grande stress, ...