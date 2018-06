Pallavolo | convocati Italia | tornano Zaytsev e Giannelli per la 5a tappa della VNL

Blastingnews

(Di giovedì 21 giugno 2018) La Vln, la Volleyball Nations League maschile, è giunta alla sua quinta e ultima settimana. L'disputera' tre autentiche finali contro Russia, Francia e Usa a Modena, cercando di raggiungere la qualificazione alle Final Six davanti al pubblico azzurro. In occasione dell'appuntamento finaleprima fase, coach Blengini ha convocato 14 giocatori. Rispetto alla quartaVIDEO, l'Italvolley potra' contare sull'aggiunta di due giocatori chiave come Ivane Simone. Al gruppo si aggreghera' anche Oleg Antonov, nonostante l'infortunio subito al ginocchio destro durante il weekend di gare in Argentina. Tutti i tre incontri saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport, canale numero 57 del digitale terrestre. Iazzurri per Modena Le scelte del commissario tecnico Blengini in vista del trittico finale contro Russia, Francia e Stati Uniti sono le ...