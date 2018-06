Pallanuoto | la Pro Recco acquista Bijac

Pallanuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo e le partite dell’Italia. Programma - orari e tv : L’Italia si presenta ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona con il Setterosa al gran completo: la nazionale italiana di Pallanuoto femminile è stata inserita nel girone con Turchia e Francia. Esordio giovedì 28 alle 11.40 contro la Turchia. Chiusura del girone venerdì 29 alla stessa ora contro la compagine transalpina. Non si può sbagliare: le prime si giocheranno l’oro sabato 30 giugno alle 19.30. I Giochi del Mediterraneo verranno ...

Pallanuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo e le partite dell’Italia. Programma - orari e tv : L’Italia si presenta ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona con il Settebello al gran completo: la nazionale italiana di Pallanuoto maschile è stata inserita nel girone con Spagna, Turchia e Grecia. Esordio contro i padroni di casa mercoledì 27 alle 20.50, si replica giovedì 28 alla stessa ora contro la Turchia. Chiusura del girone venerdì 29 alle 18.40 contro la compagine ellenica. Non si può sbagliare: le prime si giocheranno ...

Pallanuoto : Rudic nuovo tecnico Pro Recc : 'Sono molto onorato di essere stato chiamato dalla ProRecco, la società più titolata al mondo con una grandetradizione e un luminoso futuro davanti a sé afferma iltecnico -. Non è stato difficile ...

Pallanuoto : colpo di scena alla Pro Recco! Panchina affidata a Ratko Rudic : Svolta clamorosa nella società più titolata della Pallanuoto italiana. La Pro Recco, dopo aver esonerato Vladimir Vujasinovic in seguito alla dolorosa sconfitta in finale di Champions League di Genova con l’Olympiacos, ha scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione: si tratta di Ratko Rudic. Da molti giudicato il più forte coach della storia di questo sport, il croato, nato il 7 giugno del 1948 a Belgrado, ha vinto da allenatore ...

Pallanuoto - Pro Recco : Vladimir Vujasinovic non è più l’allenatore della squadra ligure : La delusione per la sconfitta in finale di Champions League di Pallanuoto porta i primi effetti in casa Pro Recco: il serbo Vladimir Vujasinovic non è più l’allenatore della squadra ligure campione d’Italia. Dopo il rincorrersi di voci, smentite e non comment di ieri, la notizia è stata confermata da waterpoloitaly.com. Prima giocatore in vasca sempre a Recco, poi, slacciata la calottina, tecnico dei liguri, dove prese ...

Pallanuoto : Pro Recco - il sogno Champions svanisce in finale. Olympiacos campione d'Europa : svanisce in finale il sogno della Pro Recco, battuta 9-7 dall'Olympiacos nella finale di Champions di Pallanuoto . A Genova la squadra campione d'Italia ha fallito l'assalto alla nona Champions della ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Olympiacos in trionfo. Beffa per la Pro Recco : Seconda vittoria nella Champions League di Pallanuoto per l’Olympiacos: nella Final Six 2018 di Genova grandissima Beffa per la Pro Recco che esce sconfitta in finale proprio con i greci per 9-7. Un Pavic (portiere della compagine ellenica) in versione monstre a fermare ogni offensiva dei campioni d’Italia, comunque non apparsi nella migliore giornata oggi, sia dal punto di vista offensivo che, soprattutto, in fase difensiva. Nel ...

Pallanuoto - la finale di Champions live : Pro Recco-Olympiacos in streaming : La Pro Recco per la storia. Allo storico impianto Sciorba di Genova, i campioni d'Italia vanno a caccia della Champions League di Pallanuoto nella finale contro l'Olympiacos . Dopo aver battuto ai ...

Pro Recco-Olympiacos - Finalissima Champions League Pallanuoto : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Al termine delle semifinali odierne, è stata definita la Finalissima della Champions League di Pallanuoto: i greci dell’Olympiacos hanno superato gli spagnoli del Barceloneta per 6-4, mentre la Pro Recco ha superato in un tiratissimo confronto i croati dello Jug Dubrovnik per 9-8. Domani, sabato 9 giugno, alle ore 20.30, Pro Recco e Olympiacos si sfideranno nella Finalissima del maggior torneo continentale per club: la sfida verrà ...