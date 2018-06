Pallamano | Roberto Deiana condannato per violenza sessuale su una giocatrice minorenne

oasport

: #pallamano Brutta notizia nel mondo della pallamano. Roberto Deiana condannato a due anni per violenza su una gioca… - OA_Sport : #pallamano Brutta notizia nel mondo della pallamano. Roberto Deiana condannato a due anni per violenza su una gioca… - lanuovasardegna : Nuoro, violenza sessuale: due anni all'allenatore di pallamano A Roberto Deiana la sospensione condizionale della… - Si24it : Abusi su un'atleta, condannato allenatore pallamano #nuoro -

(Di giovedì 21 giugno 2018)è statoa due anni di reclusione pernei confronti di una. Questa è la sentenza emessa dal Tribunale di Nuoro nei confronti del coach del club locale che milita nella Serie A2 difemminile. Le accuse erano state mosse da un’atleta straniera., che in passato aveva anche allenato la Nazionale, è stato invece assolto dalle accuse dinei confronti di un’altraperché il fatto non sussiste. L’allenatore si era sempre difeso affermando che le atlete lo avevano accusato perché lui le aveva messe fuori squadra. (foto di repertorio, non inerente ai fatti raccontati) (foto diMuliere) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter