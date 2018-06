Palermo | presidente Consiglio comunale | ok lavori di notte al ponte Corleone

Porti : solidarietà sindaco Palermo a presidente Autorità del mare : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - "Piena solidarietà" a Pasqualino Monti, presidente dell'Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, è stata espressa dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando, anche a nome della giunta comunale. A Monti è stata recapitata una busta con un proiettile. "I

Palermo : presidente Malta in città - ‘qui a casa - potenziare collaborazione’ : Palermo, 12 giu. (Adnkronos) – “Sono contenta di essere tra di voi e di sentirmi pure io siciliana. Ho trovato forti similarità tra Malta e la Sicilia, siamo entrambi Paesi molto ospitali e qui mi sento come se fossi in una famiglia allargata. Penso che si debba cogliere questa occasione che vede La Valletta capitale europea della Cultura e Palermo capitale italiana per stringere di più i nostri rapporti. Più scambi ci sono tra ...

Piersanti Mattarella/ Chi era il fratello del Presidente della Repubblica ucciso a Palermo nel 1980 : Piersanti Mattarella, chi era il fratello del Presidente della Repubblica ucciso a Palermo nel 1980: dalla pista neofascista a quella della mafia siciliana. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 14:04:00 GMT)

Chi era Piersanti Mattarella - fratello dell'attuale presidente della Repubblica - ucciso a Palermo nel 1980 : Piersanti Mattarella, fratello del Capo dello Stato Sergio Mattarella, era presidente della Regione Sicilia quando fu assassinato nel giorno dell'Epifania del 1980, a Palermo, da sicari rimasti senza ...

A Palermo sit-in del Pd a sostegno del presidente Mattarella : Roma, , askanews, - Un sit-in organizzato dal Pd a sostegno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato organizzato a Palermo, città natale del capo dello Stato. Rappresentanti dem e ...

Fico con le mani in tasca durante l'Inno di Mameli a Palermo : pioggia di critiche sul presidente della Camera : Mano destra sul cuore , civili, , mano alla tesa del cappello , militari, , mani lungo i fianchi con le braccia tese , civili e militari, : niente di tutto ciò. durante l'esecuzione dell'Inno di ...

Palermo - in manette Antonello Montante. L'ex Presidente di Confindustria spiava indagini : Accusato di aver creato una rete illegale per spiare l'inchiesta per mafia che lo aveva coinvolto tre anni fa. Antonello Montante, imprenditore, ex Presidente di Confindustria Sicilia, attualmente ...