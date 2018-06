Palagiustizia Bari | decreto in Cdm

Palagiustizia inagibile a Bari - il governo pronto al decreto 'Alcuni uffici presto in altra sede' : Non bastavano zanzare, gatti, terriccio sotto i piedi e temperature tropicali registrate sotto le tende a mortificare la giustizia barese, costretta da 18 giorni in una tendopoli. Il nubifragio di ...

Maltempo Puglia : danni e disagi a Bari - allagati sottopassi e il Palagiustizia : Forte temporale questa mattina ha colpito Bari: le intense precipitazioni hanno provocato allagamenti in diversi punti della città. Il sottopasso di Santa Fara si è riempito d’acqua così come diversi locali al San Paolo, e diversi automobilisti sono stati soccorsi. Numerose le richieste di intervento ai vigili del fuoco. A causa dello sversamento in mare di acqua fognaria dalla condotta Matteotti è stato disposto il divieto ai bagni a Pane ...

Bari - piove dentro la sala per le intercettazioni e nell’archivio del Palagiustizia. Inagibile anche la tendopoli : È completamente allagata a causa di un temporale che si sta abbattendo da qualche ora sulla città, la tendopoli allestita nel parcheggio sterrato del palagiustizia di via Nazariantz a Bari, dichiarato Inagibile perché a rischio crollo. Nelle tre tende della protezione civile si celebrano da 18 giorni le udienze penali di rinvio. L’area della tendopoli è da questa mattina del tutto impraticabile e l’attività di udienza si svolge ...

Bari - forte temporale sulla città : allagata la tendopoli davanti al Palagiustizia. Bagnati fascicoli e pc per intercettazioni : Non solo il caldo e le zanzare, ora anche i disagi causati dalla pioggia. La tendopoli allestita nel parcheggio del Palagiustizia di via Nazariantz a Bari, dichiarato inagibile perché a rischio crollo, è stata completamente allagata da un temporale che si è abbattuto venerdì mattina sulla città. Una conseguenza prevedibile, dato che le tre tende montate nel piazzale di fronte alla struttura che ospitava gli uffici di pubblici ministeri e giudici ...

Palagiustizia inagibile a Bari - dalla tendopoli spariti i bagni chimici 'Nessuno paga il noleggio' : Le udienze si continuano a tenere nelle tende ma i bagni chimici a servizio delle tensostrutture sono scomparsi. Portati via da un camion, a causa del mancato pagamento dell'affitto delle quattro ...

Bari - il ministro Bonafede al Palagiustizia : 'Interverremo presto' : Sei giorni fa ha giurato sulla Costituzione come ministro della Giustizia e oggi, alla sua prima uscita pubblica, Alfonso Bonafede è stato a Bari con avvocati e magistrati nelle tende, tra caldo e ...

Bonafede al Palagiustizia di Bari : "Non serve commissario per tendopoli" : Malagiustizia. "Io non sono contrario alla normativa d'urgenza, però sono contrario alla politica emergenziale, che individua un soggetto plenipotenziario. Questa situazione del commissario avviene difronte all'inerzia del ministro, siccome il ministro non è inerte, non c'è nessun motivo ...

Palagiustizia Bari - Bonafede : è grave : 12.51 "La situazione è chiaramente grave e urgente. Sono venuto qui per verificare di persona. Parleremo dopo questa giornata in cui farò il sopralluogo e soprattutto avrò un dialogo con tutti coloro che sono qui e con i quali ci può essere un confronto". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Bonafede,arrivando a Bari per visitare la tendopoli allestita nel parcheggio del Palazzo di Giustizia, dopo che l'immobile è stato dichiarato ...

Palagiustizia Bari - Legnini : "Serve Dl" : 21.34 Per risolvere la situazione "drammatica" del Tribunale di Bari, sgomberato per il rischio del crollo dell'edificio, "occorre intervenire con strumenti normativi, procedure, risorse, assimilabili a quanto si fa a seguito di calamità naturali". Lo ha detto il vice presidente del Csm, Giovanni Legnini. Sull'emergenza del Palagiustizia di Bari il Csm avanzerà formalmente la richiesta al ministro della Giustizia di intervenire con un decreto ...

Palagiustizia Bari : Legnini - serve dl : ANSA, - ROMA, 5 GIU - Il Csm avanzerà formalmente la richiesta al ministro della Giustizia di intervenire con un decreto legge sull'emergenza del Palagiustizia di Bari. Lo ha detto il vice presidente ...