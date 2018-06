Ostia | ‘Piano Mare’ di AMA al via

romadailynews

(Di giovedì 21 giugno 2018) Roma – Potenziamento del porta a porta per le 100 attivita’ balneari del litorale romano. Ma anche intensificazione delle operazioni di pulizia sulla via Litoranea e sulle aree più frequentate di uno dei lungomari più estesi d’Europa. Oltre al consolidamento della raccolta differenziata nelle 110 utenze commerciali del Porto turistico di. Sono questi i punti salienti del Piano Mare 2018 a cura di Ama in collaborazione con Roma Capitale e Municipio X. Piano presentato oggi al Porto turistico diche si rivolge a un utenza di oltre 25mila persone giornaliere con picchi di 100mila nei weekend. Il piano si rivolge principalmente alle circa 100 attivita’ balneari presenti nelle aree del Lido, di Capocotta, dei Cancelli e della spiaggia del Presidente. Per l’occasione e’ stato quindi attivato un porta a porta con la distribuzione di 560 ...