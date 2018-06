Ostberg affiancherà Breen sulla seconda C3 WRC

motorinolimits

(Di giovedì 21 giugno 2018) Citroën Total Abu Dhabi WRT ha deciso di investire sul lavoro fatto in occasione dei tre rally già effettuati in questa stagione con Mads: gli affiderà il volante dellaC3 WRC per le prove rimanenti del calendario mondiale, eccetto in Spagna dove sarà invece guidata da Sébastien Loeb, come previsto. Prima sesto in … L'articoloC3 WRC MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.