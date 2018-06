Orlando Bloom confessa | ' ero cotto di Cate Blanchett'

Katy Perry e Orlando Bloom - Londra per due : Hanno provato a nascondersi, Katy Perry e Orlando Bloom, almeno per un po’, ma poi con il tempo è stato difficile mantenere segreto il loro ritorno di fiamma. L’ultimo avvistamento a Londra, una serata a due al Chiltern Firehouse, locale amatissimo anche dal principe Harry e dalle cugine Eugenie e Beatrice di York. La cantante e l’attore sono stati pizzicati all’uscita, sorridente lui, un po’ sopresa lei, nessuna ...

LO HOBBIT - LA BATTAGLIA DELLE CINQUE ARMATE/ Su TV8 il film con Orlando Bloom (oggi - 18 giugno 2018) : Lo HOBBIT - La BATTAGLIA DELLE CINQUE ARMATE, il film in onda su TV8 oggi, lunedì 18 giugno 2018 Nel cast: Orlando Bloom e Evangeline Lilly, alla regia Peter Jackson. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 10:13:00 GMT)

Katy Perry hot su Orlando Bloom : la cantante rende pubblico il messaggio che sarebbe dovuto rimanere privato : Katy Perry risponde a Orlando Bloom sui social, il messaggio (che doveva rimanere privato) è sui social Katy Perry manda un messaggio che avrebbe dovuto rimanere privato al suo fidanzato Orlando Bloom, ma che invece tutti hanno potuto leggere. Tra i commenti del trailer del nuovo film dell’attore americano compare una frase hot della cantante che scrive sotto il post: “avrei bisogno di un abbonamento stagionale per quel sedere”. ...

Gaffe di Katy Perry su Instagram sul lato B di Orlando Bloom : il messaggio hot inviato per sbaglio (foto) : La Gaffe di Katy Perry su Instagram diventa virale: la popstar statunitense ha inviato per sbaglio un commento piuttosto piccante sotto ad un post del fidanzato! Attualmente in tour mondiale e quindi distante da Orlando Bloom, Katy Perry sembra sentire parecchio la mancanza del fidanzato, tanto che i due si scambiano commenti sui social network. Il problema sorge nel momento in cui commenti non proprio sobri vengono resi pubblici, per ...

Katy Perry - messaggio hot ad Orlando Bloom/ Lo pubblica su Instagram ma doveva mandarglielo privatamente : Katy Perry, messaggio hot ad Orlando Bloom: lo pubblica su Instagram ma doveva mandarglielo privatamente. Intanto ieri sera si è esibito all'Unipol Arena di Bologna(pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 15:50:00 GMT)

Katy Perry sbaglia - il messaggio hot per Orlando Bloom finisce su Instagram. «Ops - volevo mandartelo in privato» : Katy Perry e Orlando Bloom sono tornati insieme e le cose tra i due, dopo un anno di separazione, sembrano andare a gonfie vele nonostante un allontanamento obbligato: lui impegnato in teatro a...

Katy Perry - che gaffe : il messaggio hot per Orlando Bloom finisce su Instagram. «Ops - volevo mandartelo in privato» : Katy Perry e Orlando Bloom sono tornati insieme e le cose tra i due, dopo un anno di separazione, sembrano andare a gonfie vele nonostante un allontanamento obbligato: lui impegnato in teatro a...

KATY PERRY - CONCERTO A BOLOGNA/ Scaletta e info : il messaggio privato per Orlando Bloom su Instagram : KATY PERRY, CONCERTO all'Unipol Arena di BOLOGNA per l'unica data italiana del tour mondiale: Scaletta, orari e tutto quello che c'è da sapere sull'evento.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 23:32:00 GMT)

Katy Perry ha postato per sbaglio un commento hot su Orlando Bloom : LOL The post Katy Perry ha postato per sbaglio un commento hot su Orlando Bloom appeared first on News Mtv Italia.

Orlando Bloom si candida per interpretare un supereroe Marvel - ma ammette : «Ha un costume terribile!» - Best Movie : È ovvio quindi che di fonte a uno scenario simile siano molte le star interessate ad entrare a far parte di questo mondo, tanto che parecchi attori si sono offerti o hanno espresso la volontà di ...

Katy Perry : «Non sono single». Fa sul serio con Orlando Bloom? : Le dichiarazioni d’amore sono un’altra cosa, d’accordo. Ma la frase che Katy Perry si è lasciata sfuggire durante la finalissima di American Idol ha le sembianze di un annuncio ufficiale: «Non sono single», dice durante un simpatico siparietto con Becca Kufrin. Tre parole che confermano ciò che le voci di gossip sostengono da mesi: la relazione tra la cantante e Orlando Bloom ha ripreso quota e adesso la coppia sembra intenzionata a far le ...

Katy Perry e Orlando Bloom amore e vacanze romane : Che ci fosse di nuovo armonia e tanta tanta passione tra Katy Perry e Orlando Bloom si diceva da un po’ ma a confermarlo definitivamente è stata l’apparizione in coppia a Roma dove hanno incontrato persino Papa Francesco nelle più classiche vacanze romane. Katy Perry e Orlando Bloom turisti nella ‘città eterna’ Lui, Orlando Bloom, è il suo darling, almeno scrive lei sulle sue stories di Instagram, insieme nella Capitale ...

Orlando Bloom e Katy Perry - al Colosseo turisti con amore : Ma quanto è glamour il Colosseo? Ci hanno pensato il divo Orlando Bloom e la pop star galattica Katy Perry a portare un'ondata di euforia da jet set all'Anfiteatro Flavio qualche giorno fa. Una visita ...

Katy Perry e Orlando Bloom amore e vacanze romane : Che ci fosse di nuovo armonia e tanta tanta passione tra Katy Perry e Orlando Bloom si diceva da un po’ ma a confermarlo definitivamente è stata l’apparizione in coppia a Roma dove hanno incontrato persino Papa Francesco nelle più classiche vacanze romane. Lui, Orlando Bloom, è il suo darling, almeno scrive lei sulle sue stories di Instagram, insieme nella Capitale con la mamma della cantante e l’agente. Insomma un viaggio in ...