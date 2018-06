“Ora occupiamoci di lui…” Salvini contro Saviano | cosa vuole fare il ministro

caffeinamagazine

(Di giovedì 21 giugno 2018) Immigrazione, tema caldissimo. Matteoè tornato a parlarne ai microfoni di Agorà , su Rai3. Come riporta Il Giornale, ildegli Interni illustra il vertice Ue di domenica prossima e fissa dei paletti chiari: “Il presidente del Consiglio andrà domenica e poi giovedì prossimo a Bruxelles: o c’è una proposta utile a difendere i confini e la sicurezza, e i rifugiati veri, oppure diciamo no. Sulla carta son tutti d’accordo con noi, vediamo se dalle parole passerà ai fatti. Conte ha il totale sostegno per andare a discutere qualdi utile per il nostro Paese”.si dice poi ottimista su un accordo tra i leader europei: “Io sono ottimista e penso che troveremo un accordo su tutto. L’Italia ogni anno regala sei miliardi, non è che ogni anno posso pagare e prendermi due dita negli occhi. Non vorrei bisognasse ridiscutere quei soldi”. ...