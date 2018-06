Ombrellone last minute e low cost | ecco l' app per trovarlo

ilmessaggero

Ombrellone last minute o condiviso. Arriva Playaya #mare #spiaggia #Playaya #sharing La #sharingeconomy arriva nelle spiagge, #Playaya è l'app che consente di affittare, anche last minute, un ombrello… Last Minute Campeggio Villaggio Pineta SERVIZIO SPIAGGA INCLUSA 1 OMBRELLONE + 2 LETTINI

(Di giovedì 21 giugno 2018) La strada intasata dal traffico del weekend e il sospirato posto in spiaggia che sembra sfumare. Una scena tipica per molti. Ora però anche per i ritardatari cronici c'è speranza di trovare un ...