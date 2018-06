Oggi essere indifferenti è grave Non dimentico la mia maestra dell' elementari | non

Simona Ventura - il clamoroso affondo alla Rai : "Oggi potrei essere direttore ma..." : Simona Ventura a ruota libera. La conduttrice è tra le protagoniste di “BELVE”, donne combattenti, dal carattere indomabile e dal vissuto straordinario...

Ieri vittime della tratta di essere umani - Oggi stiliste : Per imparare come muoversi nel mondo della moda, migranti e studentesse hanno seguito corsi di formazione in marketing, e-commerce, comunicazione visual merchandising. Ad accompagnare giorno dopo ...

Oggi la prova mercati per il nuovo governo. Juncker contro gli italiani : 'Dovete essere meno corrotti' - poi smentisce : 'Non ci risulta che il Presidente abbia usato quelle parole sull'Italia' la precisazione dalla stessa Commissione dopo la dura reazione di Tajani e di Salvini: 'Frasi razziste' le parole del neo vice ...

Essere un millennial : problemi e ansie che solo un giovane di Oggi può capire : Ecco le difficoltà del mondo sempre di corsa e iperconnesso di chi è giovane oggi. Ma guai a pensare che siano insuperabili. Anzi, basta davvero per poco per Essere felici. Ecco come, grazie ad ActionAid.Continua a leggere

Un fiabesco sOggiorno di coppia tra gusto e benessere al Lido Palace di Riva del Garda (TN) : Con un campionario di tecniche e dinamiche d’amore assemblato in oltre 100 anni di storia e di presidio in uno dei luoghi più romantici d’Italia, il Lido Palace di Riva del Garda (TN) sa come risvegliare la passione e massaggiare i sensi, per restituire alle coppie la serenità e la voglia di condividere momenti da sogno grazie a morbide offerte fondate sulla bellezza e sul piacere dei sensi. Il benessere, la classe e il gusto sono i tre ...

Governo : Salvini - incazzato nero - Oggi dovevo essere al Viminale : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Sono incazzato nero, mi permettete di essere incazzato nero almeno un altro giorno e poi ragionare? A me piace ragionare a mente lucida. Io oggi, se permettete, dovevo essere al Viminale a ragionare su mafia e immigrazione, permette sia incazzato ancora per un po’?”. Così Matteo Salvini risponde ai cronisti che lo attendono a Montecitorio. L'articolo Governo: Salvini, incazzato nero, oggi ...

Buffon prepara l’addio - MOggi lo incorona : “ha tutte le carte in regola per essere il mio erede alla Juve” : Luciano Moggi ha parlato del futuro di Gigi Buffon, incoronandolo come suo erede una volta che avrà detto basta con il calcio giocato Nella giornata di oggi Gigi Buffon svelerà il suo futuro, intervenendo in conferenza stampa da Vinovo. Tutti attendono l’annuncio dell’addio al calcio giocato, ma il portiere bianconero ci ha abituato a sorprese e colpi di scena, dunque potrebbe anche decidere di andare a giocare all’estero, ...

Vittorino Andreoli : "Siamo la società dell'homo stupidus stupidus stupidus. Oggi solo gli imbecilli possono essere felici" : "Viviamo in una società dominata dalle frustrazioni. La sensazione prevalente è quella di trovarsi in un ambiente in cui ci si sente esclusi, ci si sente insicuri, si ha paura. Si accumula così la frustrazione, che poi diventa rabbia. E la rabbia sa a cosa porta? Porta alla voglia di spaccare tutto. Il nostro tempo non è violento, è distruttivo".Vittorino Andreoli, noto psichiatra e prolifico scrittore, ...

FOggia : nel ritorno lo Zaccheria è tornato ad essere (quasi) un fortino Video : Il Foggia è tornato ad avere un buon rapporto con lo stadio “Pino Zaccheria”. I rossoneri infatti, dopo un girone di andata tutt’altro che positivo tra le mura amiche, sono riusciti a rifarsi nella seconda parte della stagione e chiuderanno al tredicesimo posto di questa classifica parziale nel segno del numero trenta: i “Satanelli” hanno infatti conquistato trenta punti, segnando lo stesso numero di reti e subendone altrattante, con uno score ...

FOggia : nel ritorno lo Zaccheria è tornato ad essere (quasi) un fortino : Il Foggia è tornato ad avere un buon rapporto con lo stadio “Pino Zaccheria”. I rossoneri infatti, dopo un girone di andata tutt’altro che positivo tra le mura amiche, sono riusciti a rifarsi nella seconda parte della stagione e chiuderanno al tredicesimo posto di questa classifica parziale nel segno del numero trenta: i “Satanelli” hanno infatti conquistato trenta punti, segnando lo stesso numero di reti e subendone altrattante, con uno score ...

Quant’è difficile essere genitori Oggi? Su Timvision arriva la serie tv “I’m sorry” : arriva su Timvision da martedì 15 maggio, in anteprima esclusiva per l’Italia, la serie tv I’m sorry, che racconta la vita frenetica di Andrea (Andrea Savage), moglie, mamma e attrice comica, immatura e piena di nevrosi, che vive una serie di situazioni di vita inaspettate e complicate accanto al marito Mike e alla figlia Amelia. I’m sorry è già stata rinnovata per una seconda stagione. L'articolo Quant’è difficile ...

'25 Ax - Il bello di essere J-Ax' - esce Oggi la raccolta che celebra un quarto di secolo del rapper : esce oggi '25 Ax - Il bello di essere J-Ax', la raccolta con cui J-Ax celebra i suoi 25 anni di discografia, che contiene i successi più significativi dell'artista, dal 1993 - anno in cui usciva il ...

Juventus - Oggi può essere scudetto. Oppure... : TORINO - Per l'aritmetica servono altri tre punti. Ma verosimilmente ne basteranno due. Il settimo Scudetto consecutivo della Juventus se non è realtà, poco ci manca. Allegri lo vede. E lo fa senza ...

Trump pulisce la giacca a Macron : "Oggi dobbiamo essere perfetti" : 'Tolgo un po' di forfora da qui. Macron deve essere perfetto'. Donald Trump nel salutare cronosti e fotografi nello Studio Ovale non ha esitato a 'spazzolare' il bavero della giacca del presidente ...