O l' Europa cambia o diciamo no Salvini vuole rivedere la protezione

Roberto Maroni - l'incoronazione di Salvini da Lucia Annunziata : 'Così cambia la storia dell'Europa' : Ospite a In mezz'ora di Lucia Annunziata su Raitre, Maroni ha spento sul nascere le speranze della direttrice dell' Huffingtonpost di far scoppiare una polemica nel mondo leghista. Maroni sostiene ...

Il futuro in mano a Usa - Cina e India Per l'Europa decideranno gli altri Così cambiano gli equilibri. Analisi : A livello mondiale, la principale novità sembra essere l’ingresso in scena di un grande primattore: la Cina. Il suo peso inevitabilmente cambierà tutte le statistiche mondiali. Dal punto di vista militare Segui su affaritaliani.it

Macron a Conte : 'Migranti ed euro è mancata l'unità in Europa'. Il premier italiano : 'Insieme per cambiare regole di Dublino' : Piena coincidenza nelle azioni per fronteggiare il fenomeno dei migranti e la politica monetaria europea: al termine dell'incrontro fra Macron e Conte all'Eliseo sembra lontano secoli il gelo nei rapporti tra Francia e Italia di 48 ore fa. 'Lo scambio che abbiamo vuto ha ...

Aquarius - Salvini : “Grazie all’Italia in Europa si cambia” : Aquarius, Salvini: “Grazie all’Italia in Europa si cambia” Aquarius, Salvini: “Grazie all’Italia in Europa si cambia” Continua a leggere L'articolo Aquarius, Salvini: “Grazie all’Italia in Europa si cambia” proviene da NewsGo.

Piketty : "L'inerzia di Macron e Merkel rischia di far esplodere l'Unione. Ecco cosa fare per cambiare l'Europa" : ... applicando in sostanza - dice Piketty - il modello del Fmi , Fondo Monetario Internazionale, , criterio ultraconservatore che vede decidere alla fine i ministri dell'Economia e gli esponenti della ...

Aquarius - l'Europa contro l'Italia : per i francesi è 'vomitevole' - Madrid pensa alla denuncia - Salvini : 'Grazie a noi in Europa si cambia' : Cinquecento dei 629 migranti soccorsi in mare dalla nave Aquarius, bloccata al largo a seguito del braccio di ferro tra Italia e Malta , saranno trasbordati su due navi italiane e condotti in Spagna. "...

Il ministro Savona ha già cambiato tono sull'Europa a causa dello spread? : "A nome del Governo italiano porgo il benvenuto e l'augurio di buon lavoro agli 81 delegati di 27 Paesi che partecipano al Cooperation Project 2. Un particolare ringraziamento rivolgo al Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani e al Comandante della Guardia di Finanza Toschi, che ci hanno voluto onorare con la loro presenza. Non entro nel merito dei lavori perchè altri provvederanno a farlo meglio di me". Con ...

Conte : 'L'Europa è casa nostra - ma dobbiamo cambiare' : AMBIENTE: NIENTE COMPROMESSI PER ALTRI FINI "L'azione di governo sarà incentrata sullo sviluppo dell'economia circolare e sul controllo del rischio idrogeologico. Lavoreremo per accelerare la ...

In Europa - per cambiare l'Europa : "In Europa, per cambiare l'Europa." Da ripetere come un mantra, da oggi fino alle elezioni. Praticandolo da subito dopo. Questa è l'unica possibilità per tutta l'area progressista, perché è chiaro che lo scontro sarà sull'Europa. E dividersi tra chi difende questa Europa a prescindere e chi occhieggia a posizioni vicine a quelle di Casapound, sarebbe esiziale per chi vuole costruire un'alternativa a Salvini e ...

Referendum irlandese sull’aborto - ecco come cambiano le cose e la situazione in Europa : (foto: ARTUR WIDAK/AFP/Getty Images) Il 25 maggio l’Irlanda potrebbe scegliere di cambiare la sua costituzione, per entrare finalmente nel folto gruppo di nazioni Ue in cui il ricorso all’aborto è un diritto sancito dalla legge. Per farlo, i cittadini saranno chiamati a scegliere se abrogare o meno il cosiddetto ottavo emendamento, l’articolo della costituzione irlandese che attualmente riconosce pari diritto alla vita sia alla donna che al ...

Confindustria : Europa imprescindibile - cambiarla da dentro : Il presidente degli industriali mette in guardia: 'avanti sulle infrastrutture o rischio di un'enorme perdita di credibilità' - Non ci può essere una politica forte senza un'economia forte. Il messaggio arriva dall'assemblea annuale di Confindustria dove il presidente Vinenzo Boccia sottolinea che una politica che mira a indebolire il tessuto economico del Paese, lavora ...

Confindustria - Maurizio Gasparri : Dentro Europa per cambiarla - così ai popoli non piace : Teleborsa, - La conclusione della relazione del Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia , all'Assemblea annuale dell'associazione imprenditoriale, "ha attinto al pensiero della Thatcher" Lo ha ...