Nuovo play guardia per la Dinamo Brindisi | preso Matteo Di Salvatore

Resident Evil 2 : Nuovo Gameplay da Capcom : Per la gioia dei fan, Capcom, durante l’E3 2018, ha finalmente annunciato il ritorno di Resident Evil 2. Ricreato completamente da zero per garantire una narrazione più coinvolgente, il capolavoro survival-horror che ha definito il genere uscirà per PlayStation 4, Xbox One e PC il 25 gennaio 2019. Resident Evil 2 si mostra in un Nuovo Gameplay Da oggi è disponibile un Nuovo video che mostra ...

E3 2018 : L'oscuro universo di Call of Cthulhu in un Nuovo video gameplay : L'universo tratteggiato da H.P. Lovecraft è uno dei più affascinanti mai realizzati ma il mondo dei videogiochi ha sempre faticato a trasporlo su console e PC. Certo, c'è stato l'ottimo Call of Cthulhu: Dark Corners ma un gioco in grado di trasmettere con efficacia le atmosfere dello scrittore di Providence manca da parecchi anni.Il Call of Cthulhu realizzato da Cyanide potrebbe in questo senso stupire anche grazie a una impalcatura da RPG ...

E3 2018 : primo video gameplay per Control - il Nuovo progetto di Remedy Entertainment : Uno dei progetti multipiattaforma mostrati durante la conferenza PlayStation che è riuscito a incuriosire non poco i fan e gli addetti ai lavori è indubbiamente Control. Il nuovissimo titolo di una Remedy Entertainment che tra alti e bassi ci ha regalato Max Payne, Alan Wake e Quantum Break e che ha dimostrato valori produttivi notevoli ma spesso falcidiati da alcuni problemi più o meno gravi che intaccavano produzioni che altrimenti si ...

E3 2018 : il Nuovo video gameplay di Days Gone mostra centinaia di nemici e 30fps "solidi" su PS4 Pro : Nel corso del PlayStation Live coverage dall'E3 2018 a Los Angeles, gli sviluppatori di Sony Interactive Entertainment Bend Studios hanno mostrato un altro filmato di gameplay dedicato all'atteso Days Gone, dopo quello che vi abbiamo riportato nella giornata di ieri.Nel video segnalato da Dualshockers, possiamo vedere un'orda di circa 250 freak e il giocatore che tenta, in modo abbastanza goffo, diversi approcci per sconfiggerli.Per lo meno ...

E3 2018 : un Nuovo video gameplay di SoulCalibur 6 mostra Ivy - Taki - Maxi e Kilik in azione : Nel corso del PlayStation Live coverage dell'E3 2018 a Los Angeles, Sony Interactive Entertainment e Bandai Namco hanno presentato uno spettacolare filmato dell'imminente SoulCalibur 6.Il video, riportato da Dualshockers, ci mostra un paio di duelli. Il primo presenta Ivy contro Taki, mentre il secondo presenta Maxi contro Kilik.Vi ricordiamo che, poco tempo fa, abbiamo anche appreso la data di rilascio per il gioco e i dettagli sulla ...

The Sinking City : l'open-world investigativo ambientato in un universo lovecraftiano si mostra in un Nuovo video gameplay : Frogwares e BigBen Interactive hanno presentato, nel corso dell'E3 2018, il loro nuovo The Sinking City, un interessante titolo open world investigativo ambientato in un universo lovecraftiano.Il gioco è in uscita il prossimo 21 marzo 2019 per PS4, Xbox One e PC, ma nell'attesa possiamo gustarci il nuovo video di gameplay che mostra The Sinking City in azione:Qui di seguito una panoramica sul gioco, riportata da Gematsu:Read more…

E3 2018 : ammiriamo Spyro Reignited Trilogy in un Nuovo video gameplay : Non si è mostrato nelle varie conferenze ma non per questo risulta completamente assente: Spyro Reignited Trilogy non ha di certo perso l'occasione di presenziare all'E3 2018. Toys for Bob, team che si sta occupando del ritorno in una veste completamente rinnovata dei primissimi tre capitoli delle avventure del draghetto viola, si è accaparrato uno spazio all'interno di PlayStation Live from E3. Peter Kavic di Toys for Bob ha giocato live per ...

E3 2018 : Spider-Man di Nuovo in azione in un video gameplay : Spider-Man di Insomniac Games è stato tra i (prevedibili) protagonisti della conferenza E3 2018 di Sony. Nel corso dello show, caratterizzato da un ritmo un po' più lento rispetto al passato, la compagnia ha mostrato i suoi pezzi da novanta in uscita e, tra questi, va ovviamente segnalato l'atteso titolo dell'Uomo Ragno.Il gioco è stato mostrato in un video gameplay durante la conferenza E3 ma oggi, come riporta Dualshockers, siamo in grado di ...

Il Nuovo esplosivo video gameplay di Jump Force mostra uno scontro tra Zoro e Sasuke Uchiha : Bandai Namco Entertainment ha rilasciato un nuovo video di gameplay dedicato al suo picchiaduro crossover tra Dragon Ball, Naruto, One Piece e Death Note, Jump Force, annunciato all'E3 2018.Come segnala Dualshockers, il filmato mostra due personaggi molto popolari mentre si affrontano in battaglia, Zoro di One Piece e Sasuke Uchiha di Naruto.Ecco qui il video:Read more…

E3 2018 : Shadow of the Tomb Raider si mostra in un Nuovo trailer di gameplay alla conferenza Square Enix : La conferenza Square Enix che si sta tenendo in questi minuti si è aperta con una lunga parentesi dedicata a Shadow of the Tomb Raider, durante la quale è stato mostrato un lungo video di gameplay che ha posto l'accento sulle novità proposte dal titolo sviluppato da Eidos Montreal.Il gameplay, ambientato nella giungla, vanterà numerosi elementi stealth con Lara Croft che è diventata una vera e propria predatrice, in grado di eliminare manciate ...

Sonic arriva all’E3 con il Nuovo gameplay trailer di Team Sonic Racing : Allacciate le cinture fan di Sonic e preparatevi a vincere la gara! Questa settimana, SEGA parteciperà all’ Electronic Entertainment Expo (E3) 2018 per mostrare contenuti, ma visti finora, tratti dall’esperienza di Racing multiplayer recentemente annunciata, Team Sonic Racing, sviluppata da Sumo Digital. Sonic sfreccia all’E3 Per coloro che sono diretti allo show o si terranno aggiornati con le ultime news da ...

E3 2018 : Metro Exodus : svelata la data di uscita e pubblicato un Nuovo gameplay trailer : Deep Silver e 4A Games sono orgogliose di rivelare nuovo gameplay di Metro Exodus. Presentato alla Press Conference di Microsoft all'E3 2018 e preso da un'area sandbox survival, il nuovo trailer di gameplay mostra le avventure di Artyom e della banda di Spartan mentre giungono a Volga in primavera.Piena di nuove esaltanti esperienze, la regione del Volga della Russia comprende il bacino idrografico del fiume più grande d'Europa, il Volga, oltre ...

