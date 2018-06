Nuovi sbarchi La Guardia di Finanza recupera 21 migranti nel mare di capo Teulada

Migranti : Nuovi sbarchi in Sardegna : ANSA, - IGLESIAS, 6 GIU - nuovi sbarchi di Migranti lungo le coste sud occidentali della Sardegna. Dopo i 29 arrivati la scorsa settimana, oggi hanno raggiunto l'isola altri 40 algerini, tutti uomini. ...

Nuovi sbarchi nelle coste del Sud Sardegna - altri 16 clandestini in via di identificazione : Grazie ad una segnalazione di un privato cittadino, i militari delle stazioni di Teulada sono intervenuti a Sant Anna Arresi, in località porto pino, dove tra la prima e la seconda spiaggia hanno ...

Migranti : Nuovi sbarchi in Sicilia - arriva Salvini : Il neo ministro dell'Interno che ha già annunciato tagli per l' emergenza, sarà a Catania per visitare l'hot spot dove sono raccolte centinaia di persone di in attesa -

Nuovi sbarchi in Sicilia. Ma l’attenzione della politica non c’è più : Già dal weekend precedente il lungo ponte che ha compreso 25 aprile e 1 maggio le temperature segnalate sulla costa orientale siciliana si sono fatte estive: il mare è tornato azzurro e i primi bagnanti si sono affacciati sulle spiagge tra Noto e Ragusa. Sui moli di Messina e Catania qualche chilometro più su e a Pozzallo, qualche chilometro più in giù, sono invece ripresi gli sbarchi.Gli arrivi di migranti ...

Impennata di sbarchi e Nuovi naufragi : 1400 i migranti soccorsi in 48 ore : I numeri degli arrivi sono legati anche alla crisi libica. Undici i morti in un naufragio al largo di Sabratha. E oggi la Cassazione decide sulla Iuventa, fermata 9 mesi fa dalla procura di Trapani -