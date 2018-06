Nuove date instore di Biondo per Déja Vu | da Catanzaro a Roma | tutti gli eventi firma

Il grande ritorno live dei Progetto Festival con Nuove date imperdibili : Torna sui palchi della nostra provincia la band dei Progetto Festival : tutti i più grandi successi del Festival di Sanremo , e quindi della musica italiana, rigorosamente dal vivo. Due appuntamenti ...

PlayerUnknown's Battlegrounds per PC : l'Update 15 introdurrà la mappa Sanhok e Nuove armi : PlayerUnknown's Battlegrounds è disponibile da un po 'di tempo e, fino ad ora, ha piazzato ben 50 milioni di copie. Il fenomeno Battle Royale ha continuato a crescere nel tempo con nuovi aggiornamenti e funzionalità aggiunte regolarmente e ora il prossimo major update del gioco includerà anche la sua prossima tanto attesa mappa.Come riporta Dualshockers, nella pagina della Steam Community del gioco, lo sviluppatore PUBG Corp ha rivelato le patch ...

Irama ha annunciato Nuove date del suo "Plume Tour" : Ecco tutte le info sugli show!

Nuove date estive di Max Gazzè per l’Alchemaya Tour 2018 - da Vieste alle Terme di Caracalla : prezzi biglietti in prevendita : Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 col brano La leggenda di Cristalda e Pizzomunno, le Nuove date estive di Max Gazzè per l'Alchemaya Tour partono proprio da Vieste. Nella cittadina del Gargano che ospita la spiaggia con il celebre monolite protagonista della canzone di Gazzè si terrà infatti l'anteprima del Tour, in scena il 31 luglio proprio a Largo Pizzomunno. Una scelta certamente non casuale per il cantautore romano, ...

Spandau Ballet : tre Nuove date in Italia - a ottobre - con il debutto del nuovo solista a Milano Roma - Padova : Spandau Ballet : venticinque milioni di dischi venduti nel mondo, ventitré singoli in hit parade e una presenza nelle classifiche britanniche per un totale di oltre cinquecento settimane. La storica ...

Nuove date dell’instore tour di Irama per Plume - tutti gli eventi dopo la finale di Amici : il calendario completo : Il calendario aggiornato dell'instore tour di Irama per l'album Plume, rilasciato venerdì 1 giugno per Warner Music Italia. Durante la semifinale di Amici di Maria De Filippi, andata in onda domenica 3 giugno, Irama si è guadagnato un posto nella finale del talent, in programma lunedì 11 giugno: nel corso della serata verrà incoronato il nuovo vincitore di Amici, oltre che il vincitore del circuito Canto. Proprio a causa dello slittamento ...

Serie B - ufficiale il rinvio del playoff : ecco le Nuove date : Mancava solo l’ufficialità che è prontamente arrivata: slittano i playoff di Serie B a causa dell’anticipo dell’udienza relativa al procedimento che riguarda il Bari, deferito negli ultimi giorni. La Lega ha quindi ufficializzato le nuove date per gli spareggi che mettono in palio la promozione nel massimo campionato italiano. Turno preliminare (gara unica) Domenica 3 giugno 2018 – ore 18.30 (6ª – 7ª) Domenica 3 giugno ...

Maneskin concerti tour 2018 : Nuove date - info e biglietti : Maneskin concerti tour 2018. La band ha aggiunto nuove date al tour 2018. Le date del nuovo tour autunnale cominciano con la data zero il 10 novembre Senigallia (An), Mamamia. Il gruppo rivelazione di X Factor 11 ha pubblicato il 23 marzo anche il nuovo singolo (in italiano) Morirò da Re. Molti dei prossimi concerti del tour estivo risultano già sol out. Per questo la band ha deciso di fare un tour anche in autunno. Ricordiamo che sono ...

Tutto sull’update 4.2 per Fortnite : problemi - Nuove armi e note della patch : Fortnite ha finalmente rilasciato la patch 4.2 che introduce le armi Vampafucile e Dispositivo di lancio quadruplo. La patch è arrivata dopo le tradizionali operazioni di manutenzione e sopratTutto con un giorno di ritardo. rispetto a quanto previsto in un primo momento. Gli aggiornamenti di Fortnite infatti di solito vengono rilasciati il martedì Tutto sulla patch 4.2 di Fortnite La patch 4.2 di Fortnite regala ai giocatori molte novità. ...

Nuove date di Fabrizio Moro in Sicilia - prezzi dei biglietti in prevendita per Palermo e Taormina : A un mese dal concerto che segnerà il suo debutto in carriera allo Stadio Olimpico il 16 giugno, si aggiungono due Nuove date di Fabrizio Moro al calendario del tour estivo del cantautore romano. Dopo l'ottimo e per molti versi insperato risultato ottenuto all'Eurovision Song Contest di Lisbona, Moro si prepara a partire in tour attraversando l'Italia a partire dal grande evento del 16 giugno all'Olimpico, proseguendo per palasport, piazze e ...

Giuseppe Anastasi : Nuove date del Tour 'Canzoni ravvicinate del vecchio tipo' : Già disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming Giuseppe Anastasi sarà in concerto il 21 maggio al Bravo Caffè di Bologna , inizio concerto ore 22.00, . E il 27 maggio all'...

Shawn Mendes ha annunciato Nuove date del tour : c'è anche l'ITALIA! : Bologna e Torino