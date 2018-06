Notte Romantica al Trasimeno Tutti gli eventi

23 giugno : la Notte Romantica tra i borghi più belli d’Italia : Musica, danza, concerti tra i vicoli medioevali e in riva al mare, cene a lume di candela, mostre, visite guidate: ecco cosa ci aspetta il 23 giugno per la Notte Romantica, l’evento che per il terzo anno consecutivo riunirà circa 200 tra i paesi che fanno parte dei borghi più belli d’Italia, per una serata di grande bellezza in cui celebrare l’amore. COSA SI FA Ogni borgo sarà un’emozione diversa, perché in linea con il ...