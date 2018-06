Non c' è mai stato nessun ultimatum all' Europa

Borgosesia : è ubriaco - Non ha mai conseguito la patente eppure guida : ubriaco e senza patente. Si tratta di un uomo di 27 anni, residente nel novarese, denunciato, nelle scorse ore, dai carabinieri di Borgosesia. L'automobilista è stato fermato a Serravalle Sesia mentre ...

Pensioni quota 100 - Di Maio : 'Non posso dire ora se entrerà nella Legge di Bilancio' : Le ultime affermazioni del Ministro Del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio rilasciate durante un’intervista a 'Il Sole 24 Ore' hanno messo in dubbio i tempi di realizzazione delle misure di pensione anticipata tanto sbandierate in campagna elettorale e tanto attese dai futuri pensionandi. Il tema delle Pensioni rimane un tema molto caldo per il governo Conte. Si punta, ormai è assodato, al superamento della Legge Fornero. quota 100 ...

Giulia De Lellis in diretta IG : 'Non sono fidanzata e Non mi hanno mai proposto il trono' : Giulia De Lellis, ieri, ha fatto una lunga diretta su Instagram per provare a chiarire alcune cose in merito ai tanti gossip circolati ultimamente sul suo conto. Riguardo il chiacchierato ritorno di fiamma con Andrea Damante, la romana è stata abbastanza netta nell'affermare che per ora i due non stanno insieme, ma che in futuro può succedere di tutto. A chi le domandava come mai avesse chiuso i rapporti con Ignazio Moser, la ragazza ha detto ...

Rom : Di Maio - censimento Non si può : ANSA, - ROMA, 21 GIU - La questione del censimento su base razziale non si può fare. Qualcuno dice "ma l'ha già fatto il Pd in alcuni comuni". Io proprio il Pd non prenderei mai ad esempio, mai. Detto ...

CATERINA Da venerdì 22 giugno il nuovo singolo 'Non TI HO DETTO MAI' : Tocca a lei, novella Alice, portarci per mano a scoprirlo, il suo mondo. " Una nave in un porto è al sicuro ma le navi non sono fatte per questo. " John A. Shedd Biografia CATERINA Cropelli nasce a ...

Scherma - Europei 2018 : il Dream Team Non delude mai! L’Italia conquista finalmente il primo oro : Il Dream Team si conferma ancora una volta sul tetto d’Europa e regala alL’Italia la prima medaglia d’oro agli Europei 2018 di Scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Il fioretto femminile azzurro con quello odierno ha conquistato nove titoli nelle ultime dieci edizioni. Numeri davvero impressionanti che dimostrano come il Bel Paese riesca a trovare costantemente campionesse in quest’arma. A mettere il proprio nome nell’albo d’oro ...

Lanciano - 96enne vuole il divorzio diretto : “Mai consumate le nozze. Non conosce neanche il cognome della moglie” : Certe cose non hanno età. A Lanciano un uomo di 96 anni, dopo dieci anni di matrimonio in bianco, chiede il divorzio dalla sua seconda moglie, più giovane di lui di 41 primavere. vuole il divorzio diretto, senza nessun avvio delle normali procedure di separazione. Per “giusta causa”: non ha mai consumato il rapporto coniugale, infatti. E non certo per sua volontà. La donna, che ha 55 anni, lo avrebbe illuso, irretito e raggirato, non ...

Eleonora Brigliadori contro Nadia Toffa - esclusa da Pechino Express/ “Non ho mai parlato di quella persona!” : Eleonora Brigliadori contro Nadia Toffa, esclusa da Pechino Express. La replica su Facebook poi cancellata. L'attrice ha pubblicato un post sul social, per poi cancellarlo poco dopo(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 19:09:00 GMT)

Mattarella : «Migranti - la Ue aiuti l’Italia» Toninelli : Non abbiamo mai chiuso i porti : Messaggio del Quirinale in occasione della Giornata mondiale dei rifugiati . «L’Italia contribuisce al dovere di accoglienza e assistenza»

La regione Lazio dice addio al cottimo per i rider. Zingaretti : "Di Maio Non impugni la legge" : La sua giunta ci ha lavorato per oltre un mese e mezzo. E ora che la nuova proposta di legge a tutela dei rider è realtà, il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti non vuole che che il governo ne rallenti l'iter: "Noi ci auguriamo che il governo non solo non la impugni. Una volta approvata può rimanere in vigore, perché abbiamo lavorato affinché si rispettasse l'idea di lavoro come competenza di ...

Ma Cristiano Ronaldo Non sarà mai come Garrincha : Cristiano Ronaldo batte il Marocco 1-0. Il resto del Portogallo fa da contorno, illuminato dal carisma del suo fuoriclasse. Quattro reti in due partite, miglior realizzatore europeo di tutti i tempi con la maglia di una nazionale (85 gol).Un fenomeno di classe e di potenza, uno che non sgarra nell'alimentazione (riso, pollo e acqua minerale), che coltiva quotidianamente il proprio fisico, che segna in tutti i modi, di testa, su rigore, su ...

Mattarella : «L'Europa Non la lasci sola l'Italia sui migranti». Toninelli : mai chiusi i porti : «La comunità internazionale deve operare con scelte politiche condivise e lungimiranti per gestire un fenomeno che interessa il globo intero. L'Unione Europea, in particolare, deve saper intervenire ...

Rider - nel Lazio prima proposta di legge. Zingaretti a Di Maio : “Non la impugni” : “Non è una provocazione“, il percorso è iniziato prima e non vuole essere “una legge contro qualcuno“. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti presenta così la proposta di legge regionale sulla tutela e la sicurezza dei Rider, definiti “lavoratori digitali”, uno degli argomenti al centro dei primi incontri – lunedì scorso quello con Foodora e gli altri gruppi che gestiscono le consegne a ...

