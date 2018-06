huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Nomine in Campidoglio, sentenza in tempi rapidi per Virginia Raggi - susidevivo1 : RT @HuffPostItalia: Nomine in Campidoglio, sentenza in tempi rapidi per Virginia Raggi - HuffPostItalia : Nomine in Campidoglio, sentenza in tempi rapidi per Virginia Raggi - VatteneOut : RT @AngeloDiFalco1: Dimettiti sei dannosa. Processo sulle nomine in Campidoglio: 30 minuti di udienza senza la Raggi @LaStampa https://t.c… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Un processo inrecord per il sindaco. Il procedimento, che inciderà sul futuro della consiliatura pentastellata, potrebbe concludersi già nell'autunno prossimo e, nel caso peggiore, in primavera. La vicenda giudiziaria che vede imputata la sindaca di Roma, accusata di falso documentale per lein, potrebbe chiudersi dunque in.Oggi, ad apertura della prima udienza a cui non era presente la sindaca, il giudice monocratico Roberto Ranazzi ha espresso la sua intenzione di andare veloce. "Ho ottenuto dal presidente del tribunale di portare questo processo anche nella fase pre-feriale, quindi andremo avanti per tutto luglio e saremmo anche disponibili a chiudere il procedimento entro il 30 luglio". Una ipotesi che però è tramontata quasi subito alla luce dei testi citati dall'accusa e dalla difesa che porteranno, ...