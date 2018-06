optimaitalia

: Nikolaj Coster-Waldau rivela quali scene de Il trono di spade lo hanno disturbato di più (e nessuna lo riguarda)… - OptiMagazine : Nikolaj Coster-Waldau rivela quali scene de Il trono di spade lo hanno disturbato di più (e nessuna lo riguarda)… - foxtvit : #GameofThrones 8, Nikolaj Coster-Waldau ha terminato le sue riprese e racconta le due scene che l'hanno più colpito… - luigitoto : Anche io non sopporto quella scena. Secondo me è la più brutale della serie. -

(Di giovedì 21 giugno 2018) In sette anni di attività, Ildiha senza dubbio scioccato il proprio pubblico con più di una scena, ma alcune in particolare sono troppo anche per: l'attore, che interpreta dalla prima stagione Jaime Lannister, ha parlato dei due momenti della serie che finora lodi più.Parlando con Variety,ha svelato che nessuna delle duein questione riguarda da vicino il suo personaggio. "Penso ci siano stati momenti scioccanti, e lo show è stato molto bravo in questo" ha detto, "È un equilibro così delicato, del tipo, 'lo shock è troppo grande?'". "Per me ci sono due momenti che si distinguono dagli altri" ha continuato, "Shireen bruciata viva su una pira, ho pensato fosse solo crudele. Voglio dire, aveva senso a livello di storia e ho capito perché lofatto, ma non sono riuscito a guardarlo ed è stato difficile ...