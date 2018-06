New Jersey - 12enne suicida per bullismo - i genitori : 'la scuola non ha punito i colpevoli' : Rabbia e delusione traspare nelle parole della mamma e del papà della piccola Mallory Grossman, ragazzina di 12 anni che si è tolta la vita lo scorso giugno 2017 per via del bullismo che serpeggiava nella scuola da lei frequentata, la Rockaway Township Board of Education. I genitori Dianne e Seth Grossman hanno rilasciato alcune dichiarazioni al The Post, annunciando, dopo un anno di sofferenze, di aver deciso di far causa alla scuola nella ...

Sparatoria dopo una lite in New Jersey : venti feriti e un morto : venti persone e un morto. È questo il tragico bilancio di una Sparatoria avvenuta la scorsa notte all'Art all night event in New Jersey. venti persone sono in gravi condizione e, tra queste, anche un ragazzino di 13 anni. La vittima, molto probabilmente, ha preso parte alla Sparatoria, secondo quando fa sapere Nj.com. La polizia ha arrestato un sospetto.Non si sa ancora quali siano state le cause che hanno determinato la Sparatoria. Il ...

