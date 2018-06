Nessuno andrà in prigione per la morte di Franco Mastrogiovanni

Uccise la moglie malata terminale - Nessuno sconto : a 88 anni andrà in carcere : "Non potevo essere così egoista da lasciarla ancora soffrire". Queste le parole di Vitangelo Bini, vigile urbano in pensione, che il 1 dicembre 2007 Uccise la moglie, Mara Tani, malata di Alzheimer all'ospedale di Prato. "Sapevo di aver commesso un reato: per questo mi costituii".Continua a leggere